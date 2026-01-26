मुजफ्फरपुर में RSS चीफ मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा, दिया एकता और सद्भाव का मंत्र

Mohan Bhagwat In Muzaffarpur: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ प्रमुख प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरे आए हैं. वह रविवार (25 जनवरी) की शाम को ही मुजफ्फरपुर पहुंच गए थे और आज यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल हुए. सरसंघचालक ने गणतंत्र दिवस के मौक पर कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय 'मधुकर निकेतन' में ध्वजारोहण किया और इसके बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए एकता और सद्भाव का मंत्र दिया. संघ प्रमुख डॉ. भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस हमें आपसी वैमनस्य छोड़कर सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. जहां आपसी झगड़े और तनाव नहीं होते, वहां समृद्धि और सुख-शांति स्वतः आती है.

संघ प्रमुख ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि अपने दायित्वों और कर्तव्यों को याद करने का अवसर है. हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाएं. यही हमारे पूर्वजों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. आरएसएस चीफ ने कहा कि जब देश के सभी नागरिक एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, तभी भारत सशक्त और समृद्ध बनता है. उन्होंने कहा कि सरहद पर शहीद होने वाला हर वीर सिर्फ भारतवासी होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम. डॉ. भागवत ने हाल-फिलहाल की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि सरहद के भीतर होने वाली हिंसा और टकराव पर भी समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान हमें सही आचरण और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है. संविधान की प्रस्तावना का पाठ नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है. कानून का पालन करना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है. संघ प्रमुख ने कहा कि कुछ नियम लिखित नहीं होते, बल्कि परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं. ये परंपराएं भी अनुशासन और नैतिकता सिखाती हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना.