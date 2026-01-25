Muzaffarpur News: आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं RSS चीफ मोहन भागवत, 26 जनवरी को इस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

Mohan Bhagwat In Muzaffarpur: बिहार चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं. अपने प्रवास के पहले चरण में वह उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, जहां वे संघ के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे. उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
Trending Photos
Mohan Bhagwat Muzaffarpur Tour: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत आज (रविवार, 25 जनवरी) को दो दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, दोपहर तक संघ प्रमुख मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे. प्रवास के पहले दिन यानी आज (25 जनवरी) संघ प्रमुख 'समाज परिवर्तन में सज्जन शक्ति की भूमिका' विषय पर आयोजित विशेष गोष्ठी को संबोधित करेंगे. इसके बाद कल यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलमबाग रोड स्थित प्रान्त कार्यालय मधुकर निकेतन पर ध्वजारोहण करेंगे. तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र के नाम संदेश देंगे. इसके बाद जिला और प्रांत स्तर के संघचालकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे.
खबर अपडेट हो रही है...