RSS प्रमुख के बयान पर गरमाई राजनीति, गिरिराज सिंह बोले- 'औरंगजेब बनने की कोशिश हुई तो...'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान को लेकर सियासत गरमा गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति 'भारतवंशी' है. कोई भी खुद को बाबर या औरंगजेब की औलाद न समझे. गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग इस देश में रहते हैं, वे सब प्रभु श्रीराम के वंशज हैं. मदनी हों या आदनी, जो भी गलतफहमी में हैं और ‘गजवा-ए-हिंद’ जैसे ख्याल रखते हैं, वे ध्यान से सुन लें- जब-जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा, तब-तब महाराणा प्रताप उसके सामने खड़े दिखाई देंगे.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

