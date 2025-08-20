Bihar Politics: वोट अधिकार यात्रा पर सत्ता पक्ष हमलावर, निशाने पर राहुल और तेजस्वी
Bihar Politics: वोट अधिकार यात्रा पर सत्ता पक्ष हमलावर, निशाने पर राहुल और तेजस्वी

Bihar Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है. जिससे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है. दरअसल, इस यात्रा पर अब सत्ता पक्ष खुलकर निशाना साध रहा है.

Bihar Politics: महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा को लेकर सत्तापक्ष अब खुलकर निशाना साधने में जुट गया है, बीजेपी और जेडीयू ने स्पष्ट कहा कि यह वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि सीएम, पीएम बनाओ यात्रा है, गलत तथ्य रख रहे है  राहुल-तेजस्वी. दूसरी ओर महागठबंधन कह रहा है कि वोट यात्रा से घबराकर एनडीए के लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं. दरअसल, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसका कमान थामे हुए हैं. पहले टीम दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी लाइमलाइट में रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या-क्या बदल जाएगा?

वहीं सत्ता पक्ष अब इस यात्रा पर हमलावर है. बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि उद्वेश्य से भटके हुए लोगों की नियत अब सामने आ गई और पीएम, सीएम की बात सामने आ गई. संजय सरावगी ने कहा कि जिस आंकड़े को लेकर ये दंभ भर रहे थे, वो भी गलत है और सीएसडीएस ने इसके लिए माफी भी मांग ली. इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलते हुए महागठबंधन के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने कहा कि वोट अधिकार यात्रा नहीं, यह पीएम और सीएम बनाओ यात्रा है. 

अब इनका मकसद खुलकर सामने आ गया है.बिहार में जो विकास का काम हो रहा है उसे ढकने के लिए ये भ्रष्टाचारी प्रोपगेंडा कर रहे हैं.हिंदुस्तान को ये लोग बांग्लादेश और श्रीलंका बनाना चाहते हैं इन्हें देश के संविधान में भरोसा नहीं है.

सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गलत तथ्य रख रहे हैं,गलत आंकड़ा भी दे रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लगातार बातें बताने के बाद भी उनकी बातों में पारदर्शिता नहीं है और लोकतंत्र में सबसे अहम मतदाता का अधिकार है, जिसकी अनदेखी की जा रही है.

इनपुट- रजनीश

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

