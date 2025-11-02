Advertisement
Bihar Chunav 2025: सचिन पायलट ने CM नीतीश को बताया- सत्ता के लालच में लाचार, महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट पर दिया ये जवाब

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सत्ता के लालच में लाचार हो गए हैं. वे भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन दिल्ली के दबाव में सरकार चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोग अब परिवर्तन चाहते हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:21 PM IST

Sachin Pilot On Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं. इसको लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रचार के लिए कई राज्यों के नेताओं को उतार रखा है. इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट भी रविवार (02 नवंबर) को पटना पहुंचे. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया तो एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को सत्ता के लालच में लाचार बताया. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल है. भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन दिल्ली के दबाव में वे कैसे सरकार चला रहे हैं, यह हम सब देख रहे हैं.

पायलट ने आगे कहा कि उम्मीद नहीं थी कि वे सत्ता के लालच में इतने लाचार हो जाएंगे. ये सच है कि उनके लिए कुर्सी का मोह और सत्ता का लालच बिहार के लोगों से ऊपर है. सचिन पायलट ने कहा कि आज बिहार में जो बदलाव का माहौल है, वह चरम सीमा पर पहुंच गया है. बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं. वे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं. जिस प्रकार का शासन बिहार में है, वह असफल हो गया है. पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे पहले वे बिहार आए हैं, उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं?

सचिन पायलट ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है और सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं. लोगों के भविष्य को बदलने के लिए यह सरकार बदलना जरूरी है. सचिन पायलट से जब महागठबंधन में कई सीटों पर हो रही फ्रेंडली फाइट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है. यह एक पार्टी की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट में कोई दुश्मन नहीं होता है. कोई भी जीते पर साथ रहेंगे.

