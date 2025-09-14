पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे पर सहरसा को मिलेगी दो नई ट्रेनों की सौगात, यात्रियों की पुरानी मांग होगी पूरी
PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर आएंगे और इस दौरान वे सहरसा के लिए दो नई ट्रेनों की सौगात देंगे. इनमें अमृत भारत एक्सप्रेस सहरसा से अमृतसर तक चलेगी और वंदे भारत एक्सप्रेस फारबिसगंज से होकर सहरसा के रास्ते दानापुर जाएगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:06 PM IST

PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया दौरे पर आ रहे हैं. इस मौके पर वे न सिर्फ पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहरसा से जुड़ी दो नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे. समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने रविवार को इसकी पुष्टि की और सहरसा जंक्शन का निरीक्षण भी किया.

डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे. पहली ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, जो सहरसा से अमृतसर तक जाएगी. दूसरी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो फारबिसगंज से शुरू होकर सहरसा के रास्ते दानापुर तक चलेगी. इन ट्रेनों की शुरुआत से सहरसा और आसपास के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आसान हो जाएगी.

निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने बताया कि 44 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत योजना के तहत सहरसा जंक्शन का नया भवन बनाया जा रहा है. हालांकि अभी कई कार्य अधूरे हैं. भवन में एयर कंडीशनर, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसे सुविधाओं का काम पूरा नहीं हुआ है. इस वजह से जंक्शन के नए भवन का उद्घाटन 15 सितंबर को संभव नहीं होगा. डीआरएम ने ठेकेदार को जल्द से जल्द शेष काम पूरा करने का निर्देश दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार दौरे में 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसमें पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन, रेलवे परियोजनाएं, और ऊर्जा एवं सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे. साथ ही, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे बिहार के मखाना किसानों और निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा.

इनपुट- आईएएनएस

