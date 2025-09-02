अपमान स्वीकार नहीं, राहुल गांधी को खदेड़ने पर उतारू हो चुकी है बिहार की जनता : जदयू सचिव साकेत सिंह
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2906408
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

अपमान स्वीकार नहीं, राहुल गांधी को खदेड़ने पर उतारू हो चुकी है बिहार की जनता : जदयू सचिव साकेत सिंह

Bihar Politics: जदयू सचिव साकेत सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि ऐसे बयानों से उनकी गंभीरता खत्म हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस के पास जनता पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:15 PM IST

Trending Photos

जदयू सचिव साकेत सिंह
जदयू सचिव साकेत सिंह

Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सचिव साकेत सिंह मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान को हास्यास्पद करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे. साकेत सिंह कहा कि राहुल गांधी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे उनका मजाक न सिर्फ देश, बल्कि विदेश में उड़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को चाहिए कि वह किसी भी मुद्दे पर बयान देते समय गंभीरता बरतें, लेकिन मौजूदा समय में उनकी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब इस देश के लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है.

जदयू सचिव साकेत सिंह ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोर कहकर बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं. मैं कहता हूं कि इन्हें किसने अधिकार दिया है कि वो बिहार की जनता का अपमान करें. इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इनके ज्यादातर नेता तो किसी ने किसी आरोप में सलाखों के पीछे हैं. ऐसी स्थिति में आखिर ये लोग कैसे किसी पर वोट चोरी का आरोप लगा सकते हैं. राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को बिहार की जनता पर कोई भी आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ें: RJD MLC की पत्नी रश्मि को तेजस्वी ने खुद कराया पार्टी में शामिल, यहां जलेगी लालेटन?

Add Zee News as a Preferred Source

जदयू सचिव ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के एक बयान पर कहा था कि उनके पास एटम बम है, जिसे वह समय आने पर फोड़ेंगे, लेकिन मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह क्या बम फोड़ेंगे. सच्चाई तो यह है कि आज बिहार की जनता उन्हें खदेड़ने पर उतारू हो चुकी है. ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इस तरह के विषयों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार है.

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में गजब की स्थिति देखने को मिल रही है. राजद के नेता यहां तक की खुद लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस की रैली को नौटंकी करार दे चुके हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि राजद कांग्रेस के पीछे घूम रही है, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोगों का मौलिक व्यक्तित्व नहीं है.

जदयू नेता ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक इन लोगों ने यह कहने की हिम्मत नहीं जुटाई कि अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाकर देश के अल्पसंख्यक समुदाय को सम्मानित किया था. साकेत सिंह ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा से भाजपा का भय दिखाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विकास और शांति चाहते हैं।
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Saket Singh NewsBihar politics

Trending news

Saket Singh News
राहुल गांधी को खदेड़ने पर उतारू हो चुकी है बिहार की जनता : जदयू सचिव साकेत सिंह
BPSC TRE 4 Exam
BPSC TRE 4: बिहार में दिसंबर में होगी BPSC TRE 4 परीक्षा, 27910 पदों पर होगी बहाली
Dumraon Assembly Seat
डुमरांव में बुलंद हुआ था लाल सलाम, क्या वापसी कर पाएगी JDU? देखें समीकरण
Bhagalpur News
भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, 21000 करोड़ होगी लागत
Krishna Hegde News
राहुल गांधी के पास 'हाइड्रोजन नहीं फुस्‍सी बम होगा, कृष्णा हेगड़े का पलटवार
MLC Saurabh Kumar
RJD MLC की पत्नी रश्मि को तेजस्वी ने खुद कराया पार्टी में शामिल, यहां जलेगी लालेटन?
Rajpur Assembly Seat
राजपुर में 1980 के बाद 2020 में कांग्रेस को मिली थी सफलता, इस बार वापसी करेगी JDU?
Patna Tourism
पटना मरीन ड्राइव पर चलेगी डबल डेकर बस, गंगा किनारे मिलेगा नया सफर का अनुभव
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार, उतारी मां की आरती
Giridih news
सोचिए! मात्र 50 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को मार डाला, जो कल्पना से भी परे है
;