Sakra Vidhan Sabha Seat: सकरा में इस बार भी कांटे की टक्कर तय, जानें कैसा रहेगा राजनीतिक समीकरण

Bihar Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की सकरा विधानसभा में चुनावी मुद्दे सड़क और रोजगार पर टिके हैं. यहां की सबसे बड़ी समस्या है कि मुख्य सड़क का निर्माण अब तक नहीं हुआ, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. साथ ही बेरोजगारी और पलायन की समस्या भी स्थानीय जनता के लिए बड़ी चिंता है.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:36 AM IST

मुजफ्फरपुर जिले की सकरा विधानसभा
Sakra Vidhan Sabha Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की सकरा विधानसभा समस्तीपुर और वैशाली जिले से सटी हुई है. यह इलाका हमेशा से चुनावी राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है. यहां की सबसे बड़ी पहचान है कि यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी समस्याओं के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है.

सकरा विधानसभा के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि क्षेत्र में मुख्य सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो. सड़क जर्जर हालत में होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है. इसके साथ ही बेरोजगारी और पलायन की समस्या भी यहां प्रमुख चुनावी मुद्दा है.

2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के अशोक कुमार चौधरी ने कांग्रेस के उमेश कुमार राम को हराया था. मुकाबला बेहद करीबी रहा, जिसमें अशोक कुमार चौधरी को 67,265 वोट मिले, जबकि उमेश कुमार राम को 65,728 वोट प्राप्त हुए. जीत का अंतर महज 1,537 वोटों का था.

2015 के विधानसभा चुनाव में राजद के लाल बाबू राम ने भाजपा के अर्जुन राम को हराकर जीत हासिल की थी. इससे साफ होता है कि सकरा सीट पर जनता बार-बार चुनाव बदलती रही है और किसी एक दल को स्थायी समर्थन नहीं देती.

आगामी चुनाव में जदयू से मौजूदा विधायक अशोक कुमार चौधरी फिर से मैदान में होंगे. कांग्रेस से उमेश कुमार राम और राजद से लाल बाबू राम को मजबूत दावेदार माना जा रहा है. तीनों ही उम्मीदवारों के बीच इस बार भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

सकरा विधानसभा में जातीय समीकरण चुनावी परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. मुस्लिम और यादव मतदाता यहां पर निर्णायक माने जाते हैं. इनके अलावा राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोइरी, रविदास और पासवान समुदाय भी संख्या बल के कारण महत्वपूर्ण हैं.

2020 के वोटर लिस्ट के अनुसार, सकरा विधानसभा में कुल 2 लाख 56 हजार मतदाता हैं. इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के कारण हर चुनाव में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है.

मुजफ्फरपुर जिले की कुल सीटों में राजद का कब्जा कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा पर है. सकरा विधानसभा जदयू के पास है. वहीं भाजपा ने कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस मुजफ्फरपुर नगर सीट पर काबिज है.

