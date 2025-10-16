Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2964238
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'20 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने मचाई सिर्फ लूट', सपा प्रवक्ता ने बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025: सपा प्रवक्ता आजम खान ने बिहार में NDA सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करेगी. वहां 20 साल से लूट चल रही है. अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

सपा मुखिया अखिलेश यादव
सपा मुखिया अखिलेश यादव

Bihar Chunav 2025: समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार महागठबंधन की होगी. खान ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में सिर्फ लूट मचाई है. इस बार जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी. योगी आदित्यनाथ के किसी भी बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्हें खाली हाथ लौटना होगा. बिहार की जनता समझदार है और बुलडोजर की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं'
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करेगी. वहां 20 साल से लूट चल रही है. अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी. दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने पर उन्होंने कहा कि बंगाल में विपक्ष की सरकार होने के कारण वहां के राज्यपाल अचानक सक्रिय हो जाते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश में, जहां हाल ही में लखनऊ जैसे शहर में गैंगरेप की घटना हुई, वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो स्वयं एक महिला हैं, कोई सक्रियता नहीं दिखातीं. भाजपा और उनके राज्यपालों की यह दोहरी नीति है. बंगाल का गैंगरेप उन्हें दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं उन्हें नजर नहीं आतीं.

Add Zee News as a Preferred Source

SIR की प्रक्रिया निष्पक्ष और ईमानदार हो
उन्होंने SIR का जिक्र करते हुए कहा कि हम SIR का विरोध नहीं कर रहे. हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और ईमानदार हो. बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है, जो लोग नौकरी के लिए बाहर गए हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाने चाहिए. SIR में पारदर्शिता होनी चाहिए, और बिहार के सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है. यह भाजपा के कार्यालय से संचालित हो रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा' बयान पर कहा कि यह भारत के लिए अफसोस की बात है कि हमारे फैसले अमेरिका से तय हो रहे हैं. ट्रंप सीजफायर की घोषणा करते हैं, जो भारत की विदेश नीति की विफलता को दर्शाता है. 

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Samajwadi Party

Trending news

Jharkhand news
राचीं में साउथ एशियन गेम्स, पाकिस्तान छोड़ सभी पड़ोसी देश होंगे शामिल
bihar chunav 2025
लालू परिवार में फिर उजागर हुई फूट, तेज प्रताप को बधाई के बहाने रोहिणी का बड़ा संदेश
bihar chunav 2025
तेजस्वी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेता की Wife को JDU ने दिया टिकट
Rinku Singh Profile
दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं रिंकू सिंह, पहली बार बसपा से लड़े थे चुनाव
bihar chunav 2025
'20 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में मचाई सिर्फ लूट: सपा प्रवक्ता आजम खान
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: महिलाओं को साधने में PM मोदी से आगे निकल गए CM नीतीश कुमार
Pawan Singh
'30 करोड़ की अफवाह और अब मैं...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बताई सारी सच्चाई
bihar chunav 2025
तेज प्रताप की साली को तेजस्वी ने बनाया RJD का बड़ा हथियार! परसा सीट से दिया टिकट
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व — जानें तिथि और महत्व
Bihar Political News
तेजस्वी यादव के पास कितनी संपत्ति? जानें