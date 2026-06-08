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सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, 25 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

Samrat Cabinet Big Decision: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है. इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा था. राज्य सरकार ने लोक-कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक साथ 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है.

Written ByShailendra
Published: Jun 08, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:19 PM IST
सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, 25 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
Image Credit: बिहार की खबरें (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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