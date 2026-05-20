अब सीधे गयाजी से बैंकॉक उड़ेंगे विमान! सम्राट कैबिनेट ने इंडिगो सेवा को दी मंजूरी, सुरक्षा और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खोले खजाने

Samrat Cabinet Decision: सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 20 मई, 2026 दिन बुधवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई. इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक में बिहार के रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, विमानन, स्वास्थ्य, खेल और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए.

कैबिनेट बैठक में बिहार में 8818 करोड़ रुपए के राइस उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई. कैमूर में एथेनॉल प्लांट को लेकर 7345 करोड रुपए की निजी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई.

सम्राट कैबिनेट में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त हेल्थ सेक्टर ग्रांट मध्य की राशि विमुख के लिए 747 करोड़ 97 लख रुपए की मंजूरी दी है. साथ ही बिहार काउंसिल ओं राइस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कई पदों के लिए मंजूरी दी गई है.

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बिहार कैबिनेट ने विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के यंग प्रोफेशनल के चयन संबंधी 2026 के नियमावली को मंजूर कर लिया है. साथ ही राजकीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजन किया गया है.

वहीं, बिहार के अरवल में स्पोर्ट्स कंपलेक्स बनने को लेकर जमीन का स्थानांतरण कर दिया गया है. औरंगाबाद में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि का स्थानांतरण कर दिया गया है. सहरसा में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए भूमि दे दी गई है.

सम्राट कैबिनेट की बैठक में गयाजी बैंकॉक रूट पर इंडिगो की एयरलाइंस सेवा चलाई जाने को लेकर मंजूरी दी गई है, इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 10 करोड़ 40 लाख की मंजूरी दी गई है. वहीं, वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध करने हेतु 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को 15 साल तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने को लेकर राज के डीजीपी को शक्ति प्रदान कर दी गई है.

रिपोर्ट: प्रिंस कुशवाहा

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