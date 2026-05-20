Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3223955
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

अब सीधे गयाजी से बैंकॉक उड़ेंगे विमान! सम्राट कैबिनेट ने इंडिगो सेवा को दी मंजूरी, सुरक्षा और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खोले खजाने

Bihar Cabinet Decision: सम्राट कैबिनेट की बैठक में गयाजी बैंकॉक रूट पर इंडिगो की एयरलाइंस सेवा चलाई जाने को लेकर मंजूरी दी गई है, इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 10 करोड़ 40 लाख की मंजूरी दी गई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 20, 2026, 06:44 PM IST

Trending Photos

सम्राट कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले (File Photo)
सम्राट कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले (File Photo)

Samrat Cabinet Decision: सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 20 मई, 2026 दिन बुधवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई. इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक में बिहार के रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, विमानन, स्वास्थ्य, खेल और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए.

कैबिनेट बैठक में बिहार में 8818 करोड़ रुपए के राइस उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई. कैमूर में एथेनॉल प्लांट को लेकर 7345 करोड रुपए की निजी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई.

सम्राट कैबिनेट में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त हेल्थ सेक्टर ग्रांट मध्य की राशि विमुख के लिए 747 करोड़ 97 लख रुपए की मंजूरी दी है. साथ ही बिहार काउंसिल ओं राइस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कई पदों के लिए मंजूरी दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार कैबिनेट ने विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के यंग प्रोफेशनल के चयन संबंधी 2026 के नियमावली को मंजूर कर लिया है. साथ ही राजकीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजन किया गया है.

वहीं, बिहार के अरवल में स्पोर्ट्स कंपलेक्स बनने को लेकर जमीन का स्थानांतरण कर दिया गया है. औरंगाबाद में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि का स्थानांतरण कर दिया गया है. सहरसा में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए भूमि दे दी गई है.

सम्राट कैबिनेट की बैठक में गयाजी बैंकॉक रूट पर इंडिगो की एयरलाइंस सेवा चलाई जाने को लेकर मंजूरी दी गई है, इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 10 करोड़ 40 लाख की मंजूरी दी गई है. वहीं, वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध करने हेतु 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को 15 साल तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने को लेकर राज के डीजीपी को शक्ति प्रदान कर दी गई है.

रिपोर्ट: प्रिंस कुशवाहा

यह भी पढ़ें: 'इस बिहारी को तुरंत बर्खास्त करो...', अभय चौटाला के बिगड़े बोल पर बिहार में आक्रोश, बुल्डोजर चलाने की उठी मांग

TAGS

Samrat cabinetBihar News

Trending news

Samrat cabinet
अब सीधे गयाजी से बैंकॉक उड़ेंगे विमान! सम्राट कैबिनेट ने इंडिगो सेवा को दी मंजूरी
patna news
होटल के कमरे में पकड़े गए प्रेमी युगल, हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद दोनों की हो गई शादी
girlfriend
होटल के कमरे में पकड़े गए गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड, फिर परिवारवालों ने वो किया...
Supaul Crime
शादी के लिए दबाव बना रही थी प्रेमिका, इसलिए प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया
Jharkhand news
झारखंड से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लाल आतंक! नक्सलियों का समूह कल डालेगा हथियार
Jharkhand news
झारखंड से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लाल आतंक! नक्सलियों का समूह कल डालेगा हथियार
Bihar crime
मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर के सीने में दाग दीं 5 गोलियां, मौके पर मौत
Abhay Chautala
'इस बिहारी को तुरंत बर्खास्त करो...', अभय चौटाला के बिगड़े बोल पर बिहार में आक्रोश
Sawan Mela 2026
Sawan Mela 2026: शिवभक्तों को तकलीफ न हो, इसके लिए शुरू हो गईं तैयारियां
Kashi Kolkata Expressway
बिहार के 4 जिलों की बदलेगी तकदीर, 14 घंटे का सफर होगा सिर्फ 6 घंटे में!