सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम पद पर बरकरार रहेंगे, कोई बदलाव नहीं

Bihar New Government Formation: 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. नई सरकार के गठन से पहले जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नेता को चुन लिया गया है.
Trending Photos
Bihar New Government Formation: तारापुर से विधायक सम्राट चौधरी और लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा ही एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम होंगे. बुधवार (19 नवंबर) को भाजपा विधायक दल की बैठक में दोनों को नेता चुना गया. भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी होंगे और विजय कुमार सिन्हा उपनेता बने रहेंगे. इस तरह भाजपा ने बिहार में कोई बदलाव नहीं किया है. पिछले 3 बार से भाजपा डिप्टी सीएम पद पर लगातार बदलाव करती रही है, इसलिए इस बार भी अंतिम समय में संशय हो गया था, लेकिन पार्टी ने इस बार कोई बदलाव न करके सभी को चौंका दिया है. विधायक दल की बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल और निरंजन ज्योति को पर्यवेक्षक बनाया गया था.
विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी और उप-नेता के रूप में विजय सिन्हा के नाम की घोषणा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जोड़ी हिट और फिट है. राज्य के उप-मुख्यमंत्री के रूप में दोनों ने शानदार काम किया है. मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं. बिहार BJP विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं पार्टी लीडरशिप और सभी MLA को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे फिर से पार्टी को लीड करने का मौका दिया है. BJP ने BJP पर अपना भरोसा जताया है और पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी.
ये भी पढ़ें- Nitish Kumar Cabinet: नीतीश कुमार कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की लिस्ट यहां देखिए
बिहार भाजपा ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह चयन आपके नेतृत्व, जनसेवा और संगठन के प्रति समर्पण का सम्मान है. विश्वास है कि आपका नेतृत्व बिहार की प्रगति को नई गति और नई दिशा देगा. पार्टी ने विजय सिन्हा को बिहार भाजपा विधानमंडल दल के उप नेता चुने जाने पर भी बधाई दी. पार्टी ने कहा कि यह सम्मान आपकी अथक मेहनत, संगठन के प्रति निष्ठा और मजबूत जनसंपर्क का परिणाम है. पूर्ण विश्वास है कि आपका अनुभव और मार्गदर्शन बिहार की विकास यात्रा को नई दिशा प्रदान करेगा.