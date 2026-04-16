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सम्राट चौधरी के CM बनते ही NDA से उठी शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग, क्या नीतीश कुमार के बनाए कानून को हटाएगी सरकार?

Patna News: विधायक माधव आनंद ने कहा कि अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए, कई लोगों ने दबी आवाज में समर्थन भी किया था. कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:09 PM IST

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राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद (File Photo)
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद (File Photo)

Bihar News: बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक माधव आनंद ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की पुरजोर मांग की है. माधव आनंद ने कहा कि हमने विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया था.

विधायक माधव आनंद ने कहा कि अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए, कई लोगों ने दबी आवाज में समर्थन भी किया था. कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था. उन्होंने कहा कि मैं उतना ही गंभीर सदन के अंदर में था और बाहर जब आया, तो उतना ही गंभीर हूं. शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक माधव आनंद ने कहा कि नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं. वह नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे.
बिहार जैसे लॉक लैंड स्टेट में शराबबंदी सही नहीं है.

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उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण राजस्व का पलायन झारखंड पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश नेपाल जैसे देश में हो रहा है, उससे बिहार को नुकसान हो रहा है. सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए. अब सरकार को जनहित को देखते हुए फैसला फैसला लेना है. सरकार विस्तृत समीक्षा करेगी और सरकार इस मामले में गंभीर है.

यह भी पढ़ें: सीएम सम्राट चौधरी के वो 5 राज, जो नहीं जानते होंगे आप! मदरसे से भी रहा है कनेक्शन

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