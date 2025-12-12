लालू प्रसाद यादव की अवैध संपत्ति को सीज कर स्कूल खोलेंगे, ज़ी बिहार के मंच पर सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान

Samrat Chaudhary: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है. शुक्रवार (12 दिसंबर) को जी बिहार संवाद में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों को डरने की जरूरत है. सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. नीतीश जी की सहमति से अपराधी बिहार से बाहर भगाए जाएंगे, यह तो अच्छी बात है. जिसके खिलाफ केस चलाना है, उस पर केस चलेगा. 3 से 6 महीने में सजा दिलाने का काम किया जाएगा. जो अपराध करके पैसा अर्जित किया है, उसे सीज कर देंगे. वहां स्कूल खोला जाएगा. लालू जी की जो अवैध संपत्ति है, उसे सीज करेंगे और स्कूल खोलेंगे, क्योंकि वो पंजीकृत अपराधी हैं. मैं धमकी नहीं देता और मैं कार्रवाई में विश्वास करता हूं. चारा घोटाले के फैसले में संपत्ति कब्जा करने का आदेश कोर्ट ने दिया हुआ है. सीबीआई ने अटैच किया हुआ है. 20 साल से उसका ताला नहीं खुला है. वहां स्कूल खुलेगा तो लालूजी को भी अच्छा लगे.

आपके गृह मंत्री बनते ही सुर्खियों में क्यों आ गया बुलडोजर

डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार जी का सुशासन है. नीतीश जी की बिना सहमति से एक पत्ता नहीं हिल सकता. परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है. बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार कार्रवाई करते रहे हैं. कौन बड़ा अपराधी जेल नहीं गया था. कोर्ट के फैसले से लोग बाहर निकलते रहे. एक भी नेता का नाम बताइए, जिन्होंने कहा हो कि यह जो हो रहा है, गलत हो रहा है. किसी के भी खिलाफ बुलडोज करना है तो वह कोर्ट करवाता है. हम उसमें सहयोग करते हैं. यूपी से तुलना पर सम्राट चौधरी ने कहा, वो बाबा हैं. ब्रह्मचारी हैं. संत हैं. मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं. बिहार में मोदी और नीतीश मॉडल ही चलेगा.

सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं. स्कूलों, कॉलेजों को सुरक्षा देना है. जेलों के अंदर छापा पड़ रहे हैं. ज्यादातर अपराध जेल से ही हो रहे हैं. सीसीटीवी कैमरे से पूरी मॉनिटरिंग करवाएंगे. कैमरा आइडेंटीफाई करेगा कि यह व्यक्ति कौन है. जब तक जेल के डॉक्टर की ओर से भोजन चेंज करने की बाध्यता नहीं होगी, तब तक बाहर से भोजन की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी. गांवों में एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था कराई जाएगी. सभी की नोडल संस्था गृह मंत्रालय होगा. दूसरा पक्ष है रोजगार. इसके लिए अप्रवासी श्रमिकों के लिए नया विभाग बनाए गए हैं. कोई अच्छी जॉब करने जा रहा है तो उसका स्वागत करेंगे. लेकिन कोई जीवन यापन करने जा रहा है तो उसे यही पर काम की व्यवस्था करके देंगे.

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और फैक्ट्रियां लगाने के बारे में फोकस किया जा रहा है. प्रदेश में पहले 20 चीनी मिले होते थे, अब जो बंद चीनी मिले हैं उनका अधिग्रहण का प्रयास किया जाएगा. डेयरी पर खास फोकस करेंगे. अमूल पूरी दुनिया को अपना प्रोडक्ट दे रहा है. आज हम 3 गुना अधिक दूध उत्पादन कर रहे हैं. अगले कुछ साल में हम 10 गुना अधिक दूध उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.