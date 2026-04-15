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सम्राट चौधरी के सामने हिमंता बिस्वा सरमा की तरह खुद को साबित करने की चुनौती, हिंदी पट्टी में बीजेपी ने खेला है बड़ा दांव

Samrat Choudhary: असम के मुख्यमंत्री के रूप में हिमंता बिस्वा सरमा ने पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया है. इस कारण बीजेपी में उनकी साख बढ़ी है. इसी तरह सम्राट चौधरी को भी पूरे बिहार में बीजेपी को स्थापित करने की चुनौती होगी, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो अकेले सरकार बनाने में भी पार्टी को परेशानी न हो. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:20 AM IST

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सम्राट चौधरी और हिमंता बिस्वा सरमा (File Photo)
सम्राट चौधरी और हिमंता बिस्वा सरमा (File Photo)

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए युवा नेता सम्राट चौधरी को चुना है. आज बुधवार को लोकभवन में उनका शपथ ग्रहण होने वाला है. राज्यपाल सैयद अता हसनैन उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. हिंदी पट्टी में यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों से आए किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया है. पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा ने यह प्रयोग जरूर किया है और वह सफल रहा है. असम में भाजपा ने 2021 में सर्वानंद सोनोवाल की जगह हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाया था. हिमंता कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और बहुत कम समय में खुद को साबित कर दिखाया था. आज हिमंता बिस्वा सरमा की लोकप्रियता केवल असम तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी पट्टी के राज्यों में भी वे बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं. बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे सम्राट चौधरी के सामने भी हिमंता की तरह खुद को साबित करने की चुनौती होगी.

14 अप्रैल, 2026 का दिन बिहार भाजपा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा. इसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को चुना था. उसके बाद एनडीए विधायक दल ने भी सम्राट चौधरी के चेहरे पर मुहर लगाई थी. बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार है, जब वह बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है. पहला मुख्यमंत्री चुनना आसान भी नहीं होता, लेकिन बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को इस पद के लिए चुना, यह उनके लिए भी गर्व की बात होगी.

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सम्राट चौधरी 2014 तक राष्ट्रीय जनता दल में रहे. उसके बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली. जीतनराम मांझी ने जब नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह किया था, तब सम्राट चौधरी ने राजद के कुछ विधायकों के साथ उनका साथ भी दिया था. 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हुए थे और इसके साथ ही वे एनडीए की सरकार में पंचायती राज मंत्री बने थे. अगस्त, 2022 में उनको बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अपनी सांगठनिक क्षमता का उन्होंने शानदार परिचय दिया था, जिससे आलाकमान भी प्रभावित हुआ. उसके बाद जनवरी, 2024 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया था.

24 नवंबर, 2005 को जब से एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, उसके बाद से बीजेपी की संभावनाएं खत्म होती रहीं. बीजेपी उसके बाद से बिहार में जेडीयू के छोटे भाई की भूमिका में आ गई. बीजेपी ने जब भी राज्य में खुद को मजबूत करने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और महागठबंधन के साथ चले जाते थे, लेकिन 2024 के जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए, उसके बाद से सत्ता हस्तांतरण पर धीरे-धीरे काम आगे बढ़ता रहा.

2025 के नवंबर महीने में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 5 महीने में बिहार की सत्ता में भारी परिवर्तन हो सकता है. खैर, अब ये बीती बातें हो चुकी हैं. सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. अगले कुछ दिनों में मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हो सकता है. सम्राट चौधरी को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं.

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