Bihar Politics: अशोक स्तंभ तोड़े जाने पर भड़के सम्राट चौधरी, राहुल और लालू पर भी जमकर बरसे डिप्टी सीएम
Bihar Politics: अशोक स्तंभ तोड़े जाने पर भड़के सम्राट चौधरी, राहुल और लालू पर भी जमकर बरसे डिप्टी सीएम

Bihar Politics: बिहार में हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को हटाने पर सियासत तेज हो गई है. बिहार उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राष्ट्रीय प्रतीक के विरोधियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे है. वहीं राहुल गांधी पर भी जमकर भड़के, कहा सिर्फ चोरी का पुरस्कार मिल सकता है, राहुल गांधी को.

 

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 08, 2025, 04:20 PM IST

सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिहार
Bihar Politics: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को तोड़े जाने को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा. बातचीत के दोरान उन्होंने सम्राट अशोक को देश का स्वर्णिम काल देने वाला राजा बताया. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्र का प्रतीक अशोक चिन्ह को जिस तरह अपमानित करने का काम किया गया और महागठबंधन के लोग इसे मामूली बता रहे हैं, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि यह अशोक चिन्ह मगध के लिए गौरव की बात है. इस गौरवशाली इतिहास को भी ये लोग मजाक बना रहे हैं. राष्ट्र के प्रतीक का जो भी विरोध करता हो, वह राष्ट्रद्रोही है और उस पर कार्रवाई करने की मांग राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल के नेता करेंगे क्या? ‎‎उन्होंने कहा कि इसे लेकर जिस तरह का बयान कांग्रेस और राजद ने दिया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे में एक व्यक्ति के पीठ पर सवार होने वाले वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे ही 'गोद' में चलती है. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 55 साल के युवा अभी बिहार की सड़कों पर घूमे और फिर मलेशिया निकल गए, वहां तो टूरिस्ट ही भरे हुए हैं.‎ ‎उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद-कांग्रेस के 'माई बहिन सम्मान योजना' के फॉर्म भराने को लेकर कहा कि गैर संवैधानिक कार्य को लेकर कानून अपना काम करेगा. चुनाव में घोषणा पत्र जारी होता है, जनवरी में कौन चुनाव हो रहा था?

उन्होंने कहा कि लालू यादव तो एक अभिनेत्री के गाल की तरह सड़क भी बना रहे थे, बनी थी क्या? ये लोग ऐसे ही बयान देते रहते हैं. राष्ट्र हित में भारत बचेगा तब बिहार बचेगा, भारत का प्रतीक, अखंडता बचेगा तब बिहार बचेगा. ‎लालू यादव पंजीकृत अपराधी हैं. लालू यादव को अगर कोई पुरस्कार मिल सकता है, तो सिर्फ चोरी का पुरस्कार मिल सकता है.

इनपुट: आईएएनएस

