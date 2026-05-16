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सम्राट चौधरी सरकार का एक महीना, फैसलों की झड़ी बनाम विपक्ष के तीखे वार, जानें क्या रहा खास?

Samrat Chaudhary Government: सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बने एक महीना पूरा हो गया है. इन 30 दिनों में सीएम सम्राट ने राज्य के लिए कई अहम फैसले लिए. वहीं, राजद सम्राट सरकार के इस एक महीने को फेल बता रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 16, 2026, 03:25 PM IST

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सम्राट चौधरी सरकार का एक महीना (File Photo)
सम्राट चौधरी सरकार का एक महीना (File Photo)

Samrat Chaudhary Government 1 Month: बिहार के बीजेपी सम्राट चौधरी ने ठीक एक महीने पहले 15 अप्रैल, 2026 को सीएम पद की शपथ ली थी. सम्राट चौधरी की सीएम बने हुए एक अब एक महीना हो चुकी है. ऐसे में अपने एक महीने के कार्यकाल में ही सम्राट चौधरी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो राज्य के लिए नजीर बना है. जैसे समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. इसमें भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रमुख है. वहीं, प्रशासनिक फेरबदल में बड़े अधिकारियों का तबादला भी शामिल है. इतना ही नहीं सीएम सम्राट चौधरी ने इन 30 दिन में कई मंदिरों का दर्शन किया. 

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक महीने में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सैटेलाइट टाउनशिप प्रोग्राम. स्मार्ट सिटी प्रोग्राम. सरकारी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ने का ऐलान. सैलेरी और पेंशन एडवांस निकासी की सुगम व्यवस्था. युवाओं के लिए बिहार पुलिस नियुक्ति, रिसर्च पार्क बनाने के लिए अनुदान. महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी. गली नुकड़ पर पुलिस दीदी की तैनाती. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई तरह की प्लानिंग शामिल है.

वहीं, अब सीएम सम्राट चौधरी के 30 तीन पूरा होन पर राजद उनके लिए गए फैसलों को फेलियर बता रही है. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि
सम्राट सरकार के एक महीने बीते हैं. एक महीने घोर निराशा का रहा. अपराधियों का बोलबाला रहा. सरेआम हत्या होती रही, लूट होती रही, छिनतई होती रही, रेप की घटनाएं होती रहीं.

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उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग की स्थापना हो गई. ठेकेदारों के पैसे भुगतान नहीं हो रहे हैं, ठंडे बस्ते में डाले गए पुराने योजनाओं को. इनके पास कोई रोड मैप नहीं. मंदिर का दर्शन खूब किया इन्होंने, चारों तरफ हेलीकॉप्टर घुमाए. घुमाना भी चाहिए. ₹4.5 लाख करोड़ कर्ज पहले ही से बिहार है, और 70 से 74 हज़ार करोड़ कर्ज लेने के लिए हाथ फैला रहे हैं.

शक्ति यादव ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका का वेतन नहीं मिल रहा है. बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन मुअस्सर नहीं है. तो एक महीने की उपलब्धि... ये नफरत की उपलब्धि है. इन्होंने पूरे तौर पर एक वर्ग समूह से, एक धर्म समूह से इन्होंने नाता तोड़ा है, उसके प्रति नफरत का भाव रखा है. ये बात लगभग लब्बोलुआब पूरे बिहार में चर्चा का विषय है. हर वर्ग इनसे कहीं न कहीं नाराज चल रहा है. तो बिहार की सरकार, जो एक महीना सम्राट जी के नेतृत्व में है, पूरी असफलताओं से भरा हुआ है

जदयू एमएलसी भीष्म साहनी ने कहा कि विपक्ष में राजद खासकर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहानी है. राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सात ऐसे बड़े फैसले लिए हैं, जो बिहार की जनता के हित में हैं और एनडीए सरकार काम बहुत अच्छा है.

कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन 1 महीने में करना संभव नहीं है. सम्राट चौधरी ने अब तक 1 महीने में राज्य हित में, जनहित में जो भी घोषणाएं की हैं, वह अगर लागू होता है, तो निश्चित रूप से बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा. इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए. हम लोग विपक्ष के लोग हैं, लेकिन इतना समझते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री को कम से कम 6 महीना का समय देना चाहिए. 6 महीना के बाद ही पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं, जिस तरफ राज्य को ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में बिहार आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है.

बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि राजद का सवाल करना काम है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक महीना में काफी डेवलपमेंट किया है. सरकार बहुत से तेजी से काम कर रही है. महिलाओं की बात की जाए, पुलिसिंग की बात की जाए, महिला पुलिस को स्कूटी देने की बात हो रही है. लगातार काम हो रहा है.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

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