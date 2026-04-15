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सम्राट चौधरी मिसाल हैं उन युवाओं के लिए, जो पिता के सपनों को मंजिल बना लेते हैं, पूरा हुआ शकुनी चौधरी का अधूरा ख्वाब

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो मुकाम हासिल किया है, वो न केवल युवाओं बल्कि कई सारे राजनेताओं के लिए मिसाल है. पिछले 10 से 12 सालों में सम्राट चौधरी ने राजनीति में जितने कदम रखे, हर कदम एक पायदान ऊपर रखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:36 PM IST

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरा किया अपने पिता का अधूरा ख्वाब (ANI)
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरा किया अपने पिता का अधूरा ख्वाब (ANI)

बिहार की सोंधी मिट्टी में जन्मे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे की है, जिसने अपने पिता के अधूरे सपनों को अपनी सांसों में बसा लिया था. उनके पिता शकुनी चौधरी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचार हैं- संघर्ष का, सेवा का और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का. उन्होंने अपने जीवन का हर पल जनता की भलाई में लगा दिया, लेकिन हर मजबूत इंसान के भीतर एक कोमल कोना भी होता है. एक पिता का दिल, जिसमें अपने बेटे के लिए अनगिनत ख्वाहिशें छिपी होती हैं. शकुनी चौधरी जब अपने छोटे से बेटे सम्राट को देखते थे, तो उनकी आंखों में एक सपना चमक उठता था, “मेरा बेटा मुझसे आगे जाएगा, वो वहां पहुंचेगा, जहां मैं नहीं पहुंच सका.” ये शब्द उन्होंने कई बार कहे होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा बार उन्होंने इन्हें महसूस किया था.

सम्राट चौधरी बचपन से ही अपने पिता के संघर्षों के साक्षी थे. उन्होंने देखा था कि कैसे उनके पिताजी दिन-रात लोगों के बीच रहते थे, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते थे. कई बार घर में समय कम मिलता, लेकिन जब भी मिलते, तो उनकी बातें सिर्फ राजनीति की नहीं होती थीं, वो जीवन की सीख होती थीं. एक दिन, शायद बचपन में ही, सम्राट चौधरी ने अपने पिताजी से पूछा होगा, “आप इतना क्यों करते हैं सबके लिए?” जवाब मिला, “क्योंकि बेटा, यही असली जिंदगी है… दूसरों के काम आना.” ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, बल्कि एक विरासत थी, जो धीरे-धीरे सम्राट चौधरी के भीतर उतरती चली गई.

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समय बीता… बचपन जवानी में बदला… और जिम्मेदारियां भी बढ़ीं, लेकिन इसी बीच जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया, जिसने सब कुछ बदल दिया. एक बेटे के कंधों पर सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि एक अधूरा सपना भी आ गया. उस दिन शायद सम्राट चौधरी ने खुद से एक वादा किया- “पापा, जो आप नहीं कर सके… वो मैं पूरा करूंगा.” लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था. राजनीति की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन होती है. आलोचनाएं, विरोध, असफलताएं... हर कदम पर परीक्षा थी. कई बार हालात ऐसे बने कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगने लगा, लेकिन हर बार, जब मन डगमगाता… तो उन्हें अपने पिताजी की वो आंखें याद आतीं, जो उम्मीद से भरी थीं.

वो आवाज़ याद आती- “तुम मुझसे आगे जाओगे.” फिर सम्राट चौधरी एक बार फिर खड़े हो जाते… पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा दृढ़. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि अपने पिता के सिद्धांतों को जिया. जनता के बीच जाकर, उनकी समस्याओं को समझकर, उन्होंने वही रास्ता चुना जो उनके पिताजी ने दिखाया था.

और फिर एक दिन… वो मौका आया, जब सम्राट चौधरी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया. 15 नवंबर, 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया. बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को बैठाया. उस पल को अगर शब्दों में बांधना हो, तो शायद वो कुछ ऐसा था: भीड़ थी, तालियां थीं, सम्मान था…उस खुशनमा पल को लोक भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ बेटे को शपथ लेते देख भावुक हो उठे. 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आंखें नम थीं और दिल में सिर्फ एक ही बात: “पापा, आपका सपना पूरा हो गया.” ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है. ये कहानी है उस रिश्ते की, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं. ये कहानी है उस वादे की, जो एक बेटा अपने पिता से करता है और उसे हर हाल में निभाता है. आज सम्राट चौधरी की यात्रा उन लाखों बेटों के लिए एक मिसाल है, जो अपने पापा के सपनों को अपनी मंजिल बनाकर चलते हैं, क्योंकि जब एक बेटा अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करता है तो वो सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को जिंदा कर देता है.

लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव पिछले तीन दशक से पत्रकारिता और लेखक के रूप में सक्रिय हैं. शोधपरक लेखन के साथ-साथ राजनीति, कला-संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

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