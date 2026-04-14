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सम्राट चौधरी का मुरेठा ताज बनने को बेताब, 14 अप्रैल को मिली बीजेपी को सत्ता की चाबी

Samrat Chaudhary News: बीजेपी ने बिहार में पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को चुना है. सम्राट चौधरी के नाम पर एनडीए विधानमंडल दल की भी सहमति है. इसलिए न केवल सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी, बीजेपी और पूरे बिहार के लिए 14 अप्रैल का दिन बेहद खास हो गया है. एक तरह यह भी कह सकते हैं कि 14 अप्रैल, 2026 को बीजेपी को तोहफे में बिहार मिला है. अब यह बीजेपी पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जिस स्थिति में छोड़ा है, वहां से वह आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाती है या नहीं. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 14, 2026, 05:21 PM IST

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सम्राट चौधरी का मुरेठा ताज बनने को बेताब (File Photo)
सम्राट चौधरी का मुरेठा ताज बनने को बेताब (File Photo)

Samrat Chaudhary Muretha: 14 अप्रैल का दिन कुछ खास है. सम्राट चौधरी के लिए यह दिन बहुत बड़ा है. बिहार भाजपा के लिए यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है और पूरी भाजपा के लिए यह दिन हिंदी पट्टी में पूरी तरह छा जाने वाला है. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जन्मदिन पर बीजेपी को इससे बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती थी. बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में पिछले 46 साल में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही थी, लेकिन 14 अप्रैल, 2026 को यह काम भी निर्विघ्न संपन्न हो गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पर से इस्तीफा दे दिया और भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी के लिए अपनी कुर्सी खाली कर दी. 5 साल पहले भाजपा के किसी नेता ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से बिहार जैसे जातीय जागरूकता वाले राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी, लेकिन आज वो सब संभव हो गया, जिसका सपना कैलाशपति मिश्रा ने देखा था.

बीजेपी ने बिहार में पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को चुना है. सम्राट चौधरी के नाम पर एनडीए विधानमंडल दल की भी सहमति है. इसलिए न केवल सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी, बीजेपी और पूरे बिहार के लिए 14 अप्रैल का दिन बेहद खास हो गया है. जब भी बिहार और बिहार बीजेपी का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, 14 अप्रैल, 2026 का जिक्र किए बिना वह पूरा नहीं हो पाएगा.

एक तरह यह भी कह सकते हैं कि 14 अप्रैल, 2026 को बीजेपी को तोहफे में बिहार मिला है. अब यह बीजेपी पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जिस स्थिति में छोड़ा है, वहां से वह आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाती है या नहीं. सम्राट चौधरी को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष राज्य के खजाने को लेकर तरह तरह का आरोप लगा रहा है. ऐसे में सम्राट चौधरी को कुछ ऐसा करना होगा, जिससे विपक्ष के आरोप धराशायी हो जाएं.

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न केवल आंबेडकर साहब के जन्मदिन पर, बल्कि बीजेपी की स्थापना के 47वें साल में यह उपलब्धि हासिल हुई है. पिछले कई दशकों की कसक इस उपलब्धि के साथ अब खत्म हो गई है. बिहार में अब कमल खिल चुका है. अब यहां की राजनीति द्विध्रुवीय होती दिख रही है. अब जहां सत्ता में बीजेपी और जेडीयू होंगे तो सामने से टक्कर देने की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल होगा. 14 अप्रैल, 2026 से बिहार की राजनीति भी टर्न ले रही है, यह भी एक बड़ी बात है.

यह भी पढ़ें: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, BJP विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति

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