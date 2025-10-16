सम्राट चौधरी, नितिन नबीन, नीरज सिंह बबलू ने भर दिया पर्चा, अब जनता के बीच जाने की बारी

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब और तेज होती जा रही हैं. इस बीच, चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन का पर्चा भरने में भी तेजी आ गई है. गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर से, मंत्री नितिन नबीन ने पटना के बांकीपुर से, और मंत्री नीरज सिंह बबलू ने छातापुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नामांकन भरने के पूर्व मां तिलडीहा मंदिर गए और मां का दर्शन कर पूजा-अर्चना की और बिहार के कल्याण, समृद्धि, और संपन्नता की कामना की.

इसके बाद वे एक जुलूस के साथ तारापुर पहुंचे और वहां नामांकन भरा. इस जुलूस में बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता और हमलोग शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार के साथ-साथ तारापुर को सबसे समृद्ध और सबसे आगे ले जाना है. उन्होंने कहा कि तारापुर के साथ पूरा बिहार विकास, विश्वास और सुशासन की राह पर एनडीए सरकार के अगले अध्याय के संकल्प के साथ तैयार है. इसके बाद नामांकन सभा का भी आयोजन किया गया.

इधर, पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री नितिन नबीन और छातापुर से नीरज कुमार बबलू ने भी नामांकन का पर्चा भरा. नामांकन का पर्चा भरने के बाद नितिन नबीन ने कहा कि अपने पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का आशीर्वाद लेकर, उन्होंने एक बार फिर बांकीपुर की सेवा करने का संकल्प लिया है.

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि पिछले पांच साल में जनता के लिए काम किया है, जिससे निश्चित है कि एक बार फिर जनता का विश्वास मुझे प्राप्त होगा. इस मौके पर एक नामांकन सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सांसद रविशंकर प्रसाद उपस्थित रहे. सभी लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए सरकार जरूरी है. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

इनपुट: आईएएनएस

