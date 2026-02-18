'मैं गृह मंत्री हूं और सदन में ही मुझे धमका रहे हैं', RJD MLC सिद्दीकी पर बोले सम्राट चौधरी

Samrat Chaudhary on RJD MLC Siddiqui: बिहार विधान परिषद में सामान्य वाद-विवाद के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शायराना अंदाज में तीखी नोकझोंक देखने को मिली. राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव के बीच बहस का केंद्र राज्य की विकास स्थिति और पूर्व सरकारों का कार्यकाल रहा. बहस के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष तंज कसते हुए राज्य की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए. वहीं, सम्राट चौधरी ने सिद्दीकी पर कहा कि मैं गृह मंत्री हूं और सदन में ही यह मुझे धमका रहे हैं.

उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने राज्य की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है और यह विपक्ष का आंकड़ा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा की हालत ऐसी है कि कक्षा 5 का छात्र कक्षा 4 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है. साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. सिद्दीकी ने वित्त मंत्री से अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि पिता जी के जमाने से रिश्ता है, काबिल वित्त मंत्री हैं, लेकिन इतना छोटा बजट था कि पांच मिनट में समाप्त हो गया.

वहीं, मंत्री बिजेंद्र यादव ने पूर्व राजद सरकार पर निशाना साधते हुए चारा घोटाला का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार के विभाजन के बाद कहा जाता था कि यहां आलू, बालू और लालू ही रह गए हैं, लेकिन आज सड़कों का जाल बिछा है, बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है और हर क्षेत्र में विकास दिख रहा है. उन्होंने कहा कि घोटालों के कारण पूर्व में मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी बीच बातों ही बातों में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सम्राट चौधरी को छोटा बताते हुए धमका दिया. सम्राट चौधरी सदन में उठकर बोले कि मैं गृह मंत्री हूं और सदन में ही मुझे धमकी दी जा रही है फिर सिद्दीकी जी ने कहा मैं प्यार से धमकी दे रहा हूं.

शेरो-शायरी और गीत से जवाब

बहस के दौरान सिद्दीकी ने शायराना अंदाज में वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा-

दिल के अरमां आंसुओं में बह गए.

हम वफा करके भी तन्हा रह गए.

इस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुस्कुराते हुए गीत गाकर जवाब दिया-

शायद उनका आखिरी हो ये सितम.

हर सितम ये सोचकर हम रह गए.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में हंगामा: शराब, भ्रष्टाचार और सियासी वार-पलटवार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट