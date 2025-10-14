Advertisement
एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति, अंतिम दौर में पहुंची चर्चा: सम्राट चौधरी

NDA Seat Sharing: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए गठबंधन के सभी दलों के बीच सीट बंटवारे पर शांतिपूर्ण और सकारात्मक बातचीत पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू, हम और लोजपा पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:05 PM IST

सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार
सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार

NDA Seat Sharing: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर अहम जानकारी साझा की. उनके अनुसार, गठबंधन के भीतर सीट संख्या और किस दल को कौन सीट मिलनी है, इल पर बातचीत पूरी हो चुकी है और अब चर्चा अपने अंतिम चरण में है.उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में हो रही है और किसी तरह का मतभेद नहीं है.

सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं. इस बयान को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले गठबंधन के भीतर चल रही सीट बंटवारे की चर्चाओं पर स्पष्ट राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

एनडीए के सभी दल—भाजपा, जदयू, हम और लोजपा (रामविलास)—के बीच बातचीत लगातार जारी है. सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दल पूरी एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. उनके अनुसार, बिहार की जनता एक बार फिर विकास और स्थिरता के लिए एनडीए पर भरोसा जताएगी.

सम्राट चौधरी का यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता और सकारात्मक माहौल को प्रदर्शित करता है, जो कि चुनावी रणनीति और जनता के विश्वास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सम्राट चौधरी का यह संदेश साफ करता है कि एनडीए के दल आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे.

