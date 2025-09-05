पीएम मोदी और बिहार का अपमान करना कांग्रेस का असली चरित्र: सम्राट चौधरी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2909777
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पीएम मोदी और बिहार का अपमान करना कांग्रेस का असली चरित्र: सम्राट चौधरी

Bihar Politics: कांग्रेस केरल युनिट के सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार में सियासी घमासान मचा है. उपमुख्मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और बिहार का अपमान करना कांग्रेस का असली चरित्र है. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को बिहार विरोधी मानसिकता बताया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:26 PM IST

Trending Photos

सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार
सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार

Bihar Politics: बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी और वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है. इस बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट पर बघेड़ा खड़ा हो गया. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर केरल कांग्रेस के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार की जनता का घोर अपमान. कांग्रेस बिहारियों की तुलना बीड़ी से करती है. पहले भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी रेवंत रेड्डी जैसे लोगों का साथ देते रहे हैं, जिन्होंने बिहार और बिहारियों को गाली दी थी. कांग्रेस बिहार विरोधी है. राजद बिहार विरोधी है.

ये भी पढ़ें: बिहार को बीड़ी जैसे नशे से जोड़कर कांग्रेस ने बिहारियों का अपमान किया: जयराम विप्लव

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस द्वारा बीड़ी की तुलना बिहार से करने पर कहा कि इससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर हुई है कि वह बिहार और बिहारी के बारे में क्या सोचते हैं. आज बिहार की जनता खुद को अपमानित महसूस कर रही है और कांग्रेस से सवाल कर रही है कि बिहारी के प्रति यह मानसिकता क्या है. बिहार के प्रति कांग्रेस की जो सोच है, यह दिखता है.

केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि 'बीड़ी' और बिहार शब्द 'बी' से शुरू होते हैं. अब इसे पाप नहीं माना जा सकता. साथ ही उन्होंने जीएसटी का स्लैब भी शेयर किया, जिसमें तंबाकू, सिगार और सिगरेट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि बीडी पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बंद के सफल आयोजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं बिहार की माताओं, बहनों और सभी महिलाओं को दिल से धन्यवाद देता हूं. उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा महिला मोर्चा के साथ मिलकर इस बिहार बंद को सफल बनाया.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samrat Chaudhary

Trending news

Bihar News
Madhepura News: दोस्ती की पत्नी से था अवैध संबंध, फिर बुलाया घर और काट डाला गला
Bihar Siwan News
महावीरी मेले में दो पक्षों में हुई झड़प,कई लोग हुए घायल
Jairam Viplav
बिहार को बीड़ी जैसे नशे से जोड़कर कांग्रेस ने बिहारियों का अपमान किया: जयराम विप्लव
Kerala Congress
B से बीड़ी, B से बिहार... जब मचा सियासी घमासान, तब केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया डिलीट
Mukesh Sahni
'VIP सीटों पर समझौता कर सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम मल्लाह का बेटा होगा'
Lalu Yadav
ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में?- लालू यादव
Bihar News
Nawada News: बहन के साथ मारपीट का भाई ने किया विरोध, तो बिजली के खंभे से बांधकर पीटा
Bihar News
बिहार में डीजे बजाइएगा तो जेल जाइएगा! पूजा या जुलूस में DJ बैन, लेना होगा लाइसेंस
Khesari Lal Yadav
'रे हम जिंदा बानी, मत मुवाओ सन हमरा के', अपनी मौत की खबर पर खेसारी का आ गया रिएक्शन
Khesari Lal Yadav
Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! जानिए क्या है सच
;