Voter Adhikar Yatra भ्रम फैलाने का जरिया है, सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर तंज
Voter Adhikar Yatra: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल(RJD) नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने इसे जनता के बीच भ्रम फैलाने का बस एक जरिया बताया है. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे द्वारा 12,000 विशेष ट्रेनों की घोषणा की सराहना की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री को धन्यवाद दिया.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:35 PM IST

Voter Adhikar Yatra: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल(RJD) नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने इसे जनता के बीच भ्रम फैलाने का बस एक जरिया बताया है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हवाले से दावा किया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं. वहीं, SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाना इन्हें शोभा नहीं देता है क्योंकि तेजस्वी यादव को इतिहास पता होना चाहिए कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में भी प्रक्रिया की गई थी. उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, वे या तो मृत हैं या पलायन कर चुके हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया है.

मैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करूंगा

चौधरी ने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं हैं, इसलिए वे भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. सदन में सांसदों को हटाने के प्रस्ताव वाले विधेयक पर उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करूंगा कि अगर कोई नेता एक दिन भी जेल में रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. पहले, जब नेता जेल जाते थे, तो वे सार्वजनिक शर्म के कारण इस्तीफा दे देते थे. राजनीति में जवाबदेही की भावना बनी रहनी चाहिए. लालू प्रसाद यादव भी जेल गए तो इस्तीफा देकर गए. मैं दृढ़ता से आग्रह करता रहूंगा कि ऐसा विधेयक तुरंत पारित किया जाए ताकि कोई भी अपराधी, किसी भी हालत में, सरकार में न रह सके.

तेजस्वी के बयान पर उन्होंने कहा कि यह लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए; जिन लोगों ने काम किया, उनके लिए अपशब्द कह रहे हैं. नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए काम किया और तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने बिहार को लूट लिया.

दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे द्वारा 12,000 विशेष ट्रेनों की घोषणा

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे द्वारा 12,000 विशेष ट्रेनों की घोषणा की सराहना की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि यह बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम है, जिससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को कन्फर्म टिकट के साथ सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, उन्होंने बक्सर से लखीसराय तक टू-लेन ट्रैक को फोर-लेन में अपग्रेड करने और रेलवे रिंगरोड के निर्माण की बात कही. उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार में रेलवे और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की.
