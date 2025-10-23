एक ओर विकास है, दूसरी तरफ विनाश, जनता तय करेगी बिहार की दिशा: सम्राट चौधरी

Bihar Chunav 2025: तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि देश में सबसे अधिक सरकारी नौकरियां देने वाला राज्य आज बिहार है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में अब तक 18 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों के शासनकाल में केवल 94 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी, जबकि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में यह संख्या लाखों में पहुंच चुकी है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता यह भलीभांति जानती है कि एक ओर विकास है और दूसरी ओर विनाश. अब जनता को तय करना है कि राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के हर गांव तक सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, और प्रत्येक घर के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें. उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त नेतृत्व में बिहार का विकास सुनिश्चित हुआ है. आज गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं और युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में अवसरों के द्वार खुल रहे हैं.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर में एनडीए के चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर तारापुर के निवर्तमान जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि वे एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार के विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं.

