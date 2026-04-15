सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, भारत के मैप पर बढ़ा बीजेपी का आकार

Samrat Choudhary Oath Ceremony: पटना में 15 अप्रैल, 2026 दिन बुधवार को सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है. राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.
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Samrat Choudhary Oath Ceremony: बिहार की राजधानी पटना में 15 अप्रैल, 2026 दिन बुधवार को सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है. राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया. शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लोकभवन में किया गया. यहां पर सम्राट चौधरी ने ईश्वर को साक्षी मानकर बिहार की जनता की सेवा और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया.
दरअसल, भारतीय जनता प्रार्टी का देश के कई राज्यों में शासन कर रही है. कुछ राज्यों में गठबंधन के जरिए सरकार में है, तो कुछ राज्यों में अपने दम पर सत्ता को संचालित कर रही है. देश के 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं. हाल ही में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब 16 राज्य हो गया, जहां बीजेपी का सीएम होगा.
वहीं, आज भारत के 21 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं. गुजरात में जहां पार्टी पिछले 31 सालों से जमी हुई है. वहीं, मध्य प्रदेश में 20 साल और हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने अपनी धाक जमाई है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ शासन कर रही है. अब बिहार भी इस फेहरिस्त में मजबूती से जुड़ गया है.
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