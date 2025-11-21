Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

योगी मॉडल का दावा तो बहुत करते थे, लेकिन क्या CM योगी वाली हनक दिखा पाएंगे सम्राट चौधरी?

Samrat Chaudhary: मोदी शासन से पहले राजनेता अच्छी बातें बोलने के लिए जाने जाते थे, करने के लिए नहीं. पीएम मोदी ने वह धारणा बदली और जो कहते, वो पूरा करते जा रहे हैं. पीएम मोदी की देखादेखी कई नेताओं ने खुद को बदल लिया. हालांकि कई भाजपाई ही ऐसा नहीं कर पाए हैं. क्या सम्राट चौधरी खुद को ढाल पाएंगे.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:39 PM IST

Samrat Choudhary: तारीख: 5 फरवरी, 2024. सम्राट चौधरी नए-नए नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम बने थे. जेडीयू वापस एनडीए के साथ आ गया था. तब सम्राट चौधरी ने हुंकार भरी थी. माफिया पर कार्रवाई करने का संकेत देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था, 'सबका इलाज होगा. बालू, शराब माफिया से जुड़े एक एक व्यक्ति की जांच की जाएगी. पुलिस अब माफिया के हमले का शिकार नहीं होगी.' सम्राट चौधरी ने कहा था कि इतनी सख्त व्यवस्था की जाएगी कि या तो माफिया पलायन कर जाएंगे या फिर उन्हें सरेंडर करना होगा. बिहार की जनता को लूट रहे ठेकेदारों और माफिया से मुक्ति दिलाई जाएगी.' सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने जनता से वादे किए थे, उनको निभाने का काम किया जाएगा. तब उन्होंने योगी मॉडल का भी नाम लेते हुए कहा था, बिहार में भी अब बुलडोजर चलेंगे और माफिया पनाह मांगेंगे.

READ ALSO: बिहार में गृह मंत्रालय लेने में बीजेपी को लग गए 20 साल, CM की कुर्सी अभी दूर है

23 अप्रैल, 2023 को सम्राट चौधरी वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मौके पर जमा हुए हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में भी योगी मॉडल और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की जरूरत बताई थी. कुछ कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि सम्राट चौधरी में योगी आदित्यनाथ की छवि दिखती है. एक कार्यकर्ता ने तो यहां तक कहा था कि सम्राट चौधरी के रूप में भाजपा को बिहार के लिए योगी आदित्यनाथ मिल गया है. उस कार्यकर्ता ने यह भी कहा था कि सम्राट चौधरी बिहार में योगी मॉडल ला सकते हैं. 

भाजपा के एक अन्य नेता हीरामन पासवान का मानना था कि योगी मॉडल से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है. उनका कहना था कि अगर योगी मॉडल बिहार में भी आ जाए तो राज्य का विकास हो सकता है. एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा था, योगी मॉडल ही बेहतर मॉडल है और हर तरह की समस्याओं का समाधान भी. तब उन्होंने कहा था कि योगी के राज में राम मंदिर बन रहा है और अपराध का खात्मा हो रहा है.

बिहार विधानसभा, 2025 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जब भी रैली करने आए तो उनकी सभाओं में अलग से जेसीबी की एक ​ब्रिगेड तैयार रखी रहती थी. जेसीबी की फौज योगी आदित्यनाथ की सभाओं के लिए संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. लोग जेसीबी पर चढ़कर सेल्फी लेते दिखे थे. 

READ ALSO: Bihar Cabinet Minister List: विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौन सा विभाग?

13 अप्रैल, 2024 को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था, प्रदेश में माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया का पिंडदान कर दिया जाएगा. भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में है. सम्राट चौधरी जिन बातों का वादा भविष्य काल के लिए करते थे, उन्हें वर्तमान काल में करने का समय आ गया है. नीतीश कुमार ने इस बार उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी जो सौंप दी है. बातें तो बहुत हुईं, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है. कुछ ऐसा कि दूसरे राज्य सम्राट मॉडल की नकल करें और उसे अपने राज्य में लागू कर सकें. क्या सम्राट चौधरी इसके लिए तैयार हैं?

Samrat ChaudharyBihar politics

