सम्राट चौधरी vs डॉ. संतोष सिंह vs...? RJD प्रत्याशी के आने से क्लीयर होगा तारापुर का मुकाबला

Tarapur Assembly Seat​: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भेज रही हैं. इस बीच जन सुराज ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से डॉ. संतोष सिंह को प्रत्याशी बनाया है. बुधवार को उन्हें पार्टी ने सिंबल सौंप दिया. वह जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं. इसके अलावा डॉ.संतोष सिंह ने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. भाजपा ने तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनावी समर में उतारा है. ऐसे में तारापुर का मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है.

प्रशांत किशोर ने की चुनाव न लड़ने की घोषणा

इससे पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दी थी. इसके बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को तारापुर से उम्मीदवार बनाया है. हालांकि प्रशांत किशोर ने अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है. उन्होंने बुधवार को कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वे किसी भी क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं होंगे. फिलहाल वे पार्टी में इसी भूमिका में रहेंगे जो वे निभा रहे हैं. इस बीच, जन सुराज ने डॉ. संतोष सिंह को तारापुर से प्रत्याशी बनाया है. डॉ. संतोष जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं. उन्होंने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना से एमडी करने के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं.

इस बार जनता भ्रष्ट लोगों को जवाब देगी- प्रशांत किशोर

उल्लेखनीय है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले दिनों तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे और कहा कि अब तो असली चुनाव शुरू हुआ है. इस बार जनता भ्रष्ट लोगों को जवाब देगी. सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय को यह घोषित करना चाहिए कि वे किस जनता की अदालत में जाएंगे, ताकि जन सुराज का कोई सिपाही इनसे वहां जाकर हिसाब कर सके. उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी कहते थे कि अब न्यायालय में नहीं बल्कि जनता की अदालत में जाएंगे, तो यह भी बता दें कि किस विधानसभा की जनता के पास जाएंगे. ऐसा नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने गलती की. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वही, मतगणना 14 नवंबर को होगी.

