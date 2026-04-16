'सम्राट चौधरी तय करेंगे बिहार के विकास का नया रास्ता', नए CM को बधाई देते हुए बोले निशांत कुमार

निशांत कुमार JDU के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधायकों, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद किया. पार्टी कार्यालय पहुंचने पर, निशांत कुमार के समर्थन में नारे लगाए गए. निशांत कुमार ने बिहार के नए मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी को बधाई दी. इसके साथ ही, उन्होंने नए मुख्यमंत्री को लेकर एक उम्मीद भी जताई.

इस दौरान निशांत कुमार ने कहा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी, जो मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं, उन्हें अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. मैं हमारे उपमुख्यमंत्री, बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी को भी अपनी दिली बधाई देता हूं. इसके बाद, सम्राट चौधरी के बारे में अपनी उम्मीदें जाहिर करते हुए निशांत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बिहार के विकास के लिए एक नया रास्ता तय करेंगे.

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उन्होंने आगे कहा कि NDA सरकार उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही है. हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे और मेरे पिता नीतीश कुमार हमें अपना मार्गदर्शन देंगे. मैं पार्टी गठबंधन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगा. मैं JD(U) को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा. मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरे पिता द्वारा किए गए काम हर एक नागरिक तक पहुंचे. इस बीच, उनसे मिलने आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि निशांत जी एक बार फिर JD(U) में नई जान फूंक देंगे.

रिपोर्ट: शिवम राज