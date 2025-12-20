Bihar News: बिहार में शहीदों पुलिसवालों के बच्चों का सारा खर्च उठाएगी सरकार, पुलिस लाइन्स में खुलेंगे आवासीय स्कूल

Residential Schools In Bihar Police Lines: खाकी पहनकर देश की सेवा करने वालों के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है. उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में ड्रेस से लेकर जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के दौरान उनके बच्चों की पढ़ाई सबसे बड़ी चिंता होती है. उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में आवासीय विद्यालय खुलने से इस समस्या का समाधान होगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी.

इन स्कूलों में ड्रेस से लेकर जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी. सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, उनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित रहे. सम्राट चौधरी की यह घोषणा ऐसे वक्त पर आई है, जब ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत लगातार महसूस की जा रही थी. इतना ही नहीं डिप्टी सीएम ने घोषणा की है कि पुलिस लाइनों में भोजन व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए जीविका दीदियों के माध्यम से रसोई व्यवस्था सभी जिलों में जल्द लागू की जाएगी. इससे पुलिसकर्मियों को स्वच्छ और सुलभ भोजन मिलेगा और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा.

डिप्टी सीएम ने इस दौरान 36 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा राशि भी वितरित की. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की दुर्घटनाओं और बीमारियों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार गंभीर है. उन्होंने कहा कि यहां मौजूद कई परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं और सरकार उनके दर्द को समझती है. सम्राट चौधरी ने बताया कि सैलरी पैकेज से जुड़े बीमा लाभ के तहत अब तक 90 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहायता दी जा चुकी है. कुल 42 करोड़ 45 लाख रुपये की बीमा राशि का वितरण हुआ है.