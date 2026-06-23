'इतिहास निकाल रहा हूं, अब सारा हिसाब होगा...', लालू-राबड़ी पर CM सम्राट के बयान पर सियासत गरमाई

Samrat Choudhary Statement Politics: लालू परिवार की सुरक्षा और राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है. सीएम ने कहा कि 1990 से लेकर अब तक जिन लोगों ने भी पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया है, उनकी जमीन वापस ली जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बिहार की 36% अति पिछड़ी आबादी का मैं अंगरक्षक हूं. राजद और कांग्रेस पर अतिपिछड़ों-दलितों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1990 से 2026 तक जिन्होंने भी अतिपिछड़ों की जमीन कब्जाई है, उसका पूरा हिसाब होगा. लालू परिवार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा खलनायक डरा हुआ है, इसका मतलब बिहार में सुशासन है. मुख्यमंत्री के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है.