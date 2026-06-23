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'इतिहास निकाल रहा हूं, अब सारा हिसाब होगा...', लालू-राबड़ी पर CM सम्राट के बयान पर सियासत गरमाई

Bihar Politics: राजद और कांग्रेस पर अतिपिछड़ों-दलितों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1990 से 2026 तक जिन्होंने भी अतिपिछड़ों की जमीन कब्जाई है, उसका पूरा हिसाब होगा. इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 1990 वाली सरकार में उनके पिताजी भी थे, सम्राट चौधरी खुद मंत्री थे.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:54 PM IST
'इतिहास निकाल रहा हूं, अब सारा हिसाब होगा...', लालू-राबड़ी पर CM सम्राट के बयान पर सियासत गरमाई
Image Credit: ANI

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