'इतिहास निकाल रहा हूं, अब सारा हिसाब होगा...', लालू-राबड़ी पर CM सम्राट के बयान पर सियासत गरमाई

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Samrat Choudhary Statement Politics: लालू परिवार की सुरक्षा और राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है. सीएम ने कहा कि 1990 से लेकर अब तक जिन लोगों ने भी पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया है, उनकी जमीन वापस ली जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बिहार की 36% अति पिछड़ी आबादी का मैं अंगरक्षक हूं. राजद और कांग्रेस पर अतिपिछड़ों-दलितों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1990 से 2026 तक जिन्होंने भी अतिपिछड़ों की जमीन कब्जाई है, उसका पूरा हिसाब होगा. लालू परिवार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा खलनायक डरा हुआ है, इसका मतलब बिहार में सुशासन है. मुख्यमंत्री के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है.
कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सम्राट जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं. अवैध जमीन किसी की भी हो, उसको सरकार को वापस लेना चाहिए. कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम जब 1990 से बात करते हैं, तो 1990 वाली सरकार में उनके पिताजी भी थे, सम्राट चौधरी खुद मंत्री थे. कांग्रेस नेता ने कहा कि उस वक्त अशोक चौधरी भी उसी मंत्रालय में मंत्री थे. सबकी जांच करवाइएगा. किसी को मत बकसिएगा. आप लोग भी उसी सरकार में मंत्री थे. जिनका जमीन बिहार तो छोड़िए देश-विदेश में है, उनका क्या करिएगा? यह भी आप लोगों को बताइए.
राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि बिहार में 2005 से एनडीए की सरकार है. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को यह सरकार लगातार टारगेट कर रही है. बिहार में मुद्दा बेरोजगारी का है, पलायन का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, बिहार में गिरती हुई विधि व्यवस्था का है और बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा का है. सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों से बचना चाह रही है और लालू प्रसाद का नाम लेकर राजनीति को जिंदा रखना चाह रही है. 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महादलितों को आवाज और ताकत दी. अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते, तो अतिपिछड़ा का बेटा रणविजय साहू भी मोरवा से दो-दो बार विधायक नहीं होते. यह लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय का देन है.
बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अच्छी बात कही है. उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया है. वे (विपक्ष) खुद ही उनका (लालू परिवार) नाम ले रहे हैं. मंत्री मदन सहनी कहा कि 1990 से 2005 तक के बीच में जो अतिपिछड़ा की जमीन कब्जा किए हैं या छीनने का काम किए हैं. जिन लोगों ने जबरदस्ती की है, ज्यादती की है, उनका हिसाब होगा. ये तो अतिपिछड़ों के लिए, बिहार के लिए खुशी की बात है. इस पर अमल होना चाहिए. हम लोग इसका इंतजार करेंगे.