Add Zee Business As A Preferred Source
App

Samrat Choudhary Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट ने खोले फैसलों के पिटारे, 29 एजेंडों पर लगी मुहर

Samrat Choudhary Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 1 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे. बैठक में राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए कुल 29 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है.

Written ByShailendra
Published: Jul 01, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:23 PM IST
Samrat Choudhary Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट ने खोले फैसलों के पिटारे, 29 एजेंडों पर लगी मुहर
Image Credit: (File Photo) बिहार कैबिनेट की अहम बैठकSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट ने खोले फैसलों के पिटारे, 29 एजेंडों पर लगी मुहर
Samrat Choudhary48 min ago
2
Motihari News1 hr ago
3
Muzaffarpur vigilance1 hr ago
4
Jharkhand news2 hrs ago
5
Rahul Gandhi2 hrs ago