Bihar Politics: सम्राट को Z+, तेजस्वी को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली, पप्पू यादव-प्रदीप सिंह को भी मिली खुशखबरी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2875860
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: सम्राट को Z+, तेजस्वी को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली, पप्पू यादव-प्रदीप सिंह को भी मिली खुशखबरी

Bihar Politics: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राज्य सरकार जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. वहीं तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. पप्पू यादव और प्रदीप कुमार सिंह की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:08 PM IST

Trending Photos

सम्राट-तेजस्वी-पप्पू यादव
सम्राट-तेजस्वी-पप्पू यादव

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने प्रदेश के 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है. जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पप्पू यादव भी शामिल हैं. अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राज्य सरकार जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. वहीं तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है. इसके अलावा अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है.

खबर अपडेट हो रही है...

TAGS

Bihar politics

Trending news

Bhagalpur News
राष्ट्रपति को जहां आना है, वहां वॉटर कर्फ्यू! बाढ़ के कारण तय नहीं हो पा रही तारीख
bihar chunav 2025
Bihar Assembly Election 2025 Live: चुनावी साल में बढ़ाई गई सम्राट और तेजस्वी की सुरक्षा, पप्पू यादव का भी दबदबा बढ़ा
patna news
Patna Fire: पटना के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
bihar flood
कहीं मोदी किचन तो कहीं लालू रसोई..., बाढ़ पीड़ितों की मदद के बहाने सियासत हो रही!
Gopalganj news
बिहार में फिर एनकाउंटर, गोपालगंज में पुलिस मुठभेड़ में विकास कुशवाहा को लगी गोली
Begusarai News
बेगूसराय में दिनदहाड़े महिला से लूटपाट के दौरान चाकू से हमला, इलाके में हड़कंप
Chirag Paswan
बिहार चुनाव से पहले चिराग को तगड़ा झटका, 139 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी
Baikunthpur Assembly Seat
बैकुंठपुर सीट पर 2020 में RJD को मिली थी जीत, इस बार भी रहेगा दबदबा कायम?
Rabri Devi
राबड़ी देवी के बहनोई हरिलाल यादव का निधन, तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे रूबन अस्पताल
Asia Rugby Under 20
राजगीर में Asia Rugby Under-20 में बिहार की बेटियों ने बढ़ाया राज्य का मान
;