Bihar Politics: सम्राट को Z+, तेजस्वी को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली, पप्पू यादव-प्रदीप सिंह को भी मिली खुशखबरी

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने प्रदेश के 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है. जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पप्पू यादव भी शामिल हैं. अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राज्य सरकार जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. वहीं तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है. इसके अलावा अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है.

