Bihar Politics: संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदला, कांग्रेस को लगी मिर्ची, राजनीति शुरू

Bihar Politics: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पटना चिड़ियाघर और डेयरी तकनीकी संस्थान के नामों से दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी का नाम हटा दिया है. कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद अब 'संजय गांधी जैविक उद्यान' को 'पटना जू' और 'संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी' को 'बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी' के नाम से जाना जाएगा. राज्य के दो महत्वपूर्ण गौरवशाली संस्थानों का नाम बदलने पर सियासत गरमा गई है. इन संस्थानों से कांग्रेस नेता संजय गांधी का नाम हटाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है. सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल नाम बदलने की राजनीति करती है.

इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि हमें गर्व है कि हमने संयुक्त बिहार को संजय गांधी जैविक उद्यान के रूप में पहला चिड़ियाघर दिया था. आज भाजपा और वर्तमान सरकार केवल नाम बदलने की राजनीति कर रही है. नाम बदलने से बेहतर होता कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में एक नया जू बनवाते. अगर उन्हें नाम ही रखना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नया चिड़ियाघर बनवाते वह ज्यादा बेहतर होता.

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वहीं सरकार का तर्क है कि इन संस्थानों की पहचान अब उनके स्थान और राज्य के नाम से होगी. सरकार का कहना है कि आम बोलचाल में लोग पहले भी इसे पटना जू के नाम से ही पुकारते थे. यही वजह है कि अब सरकारी दस्तावेजों में भी इसकी पहचान बदलने का काम किया गया है. बता दें कि चिड़ियाघर की नींव 1969 में पड़ी थी जब तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने राजभवन की जमीन दान दी थी. 1972 में इसमें सरकार ने लगभग 120 एकड़ जमीन और जोड़कर इसे जैविक उद्यान और बोटैनिकल पार्क का रूप दे दिया और साल 1973 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया था. पटना जू में इस समय 110 प्रजातियों के लगभग 800 जीव-जंतु हैं, जिसमें बाघ, शेर, राइनो वगैरह शामिल हैं.

वहीं दूसरी ओर संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी की स्थापना 1980 में हुई थी. यह संस्थान राज्य में डेयरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है. यहां छात्रों को डेयरी से जुड़े पेशेवर शिक्षा दी जाती है. इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, दूध प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक, डेयरी केमिस्ट्री और माइक्रोबायलॉजी, गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय और प्रबंधन के साथ-साथ डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन के कोर्स कराए जाते हैं.