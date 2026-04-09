RJD यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं सम्राट चौधरी और लालू प्रसाद यादव उसके चांसलर, शक्ति सिंह यादव ने फिर हर्ट किया बीजेपी का ईगो

BIhar Politics: यह दूसरी बार है, जब शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी का ईगो हर्ट करने की कोशिश की है. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश यह जताने की है कि बिहार बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है और हमारे यहां से गए नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है.
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए. शुक्रवार, 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे वे राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. 11 अप्रैल को वे वापस पटना आएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमाई हुई है. अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथों में होगी. राष्ट्रीय जनता दल पहले से सम्राट चौधरी को RJD यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बता रही है और लालू प्रसाद यादव को उसका चांसलर करार दे रही है. दूसरी ओर, बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल सम्राट चौधरी से डरता है.
राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, नीतीश कुमार कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी. सम्राट जी मुख्यमंत्री बनेंगे. अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है तो यह उसका अपना फैसला होगा, लेकिन मुझे इस बात का अभिमान होगा कि RJD ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसके चांसलर लालू प्रसाद यादव हैं.
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JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद त्यागकर मिसाल कायम करेंगे. उनके पीछे पद दौड़कर आता है. नीतीश कुमार जी ने उसे धत्ता बताकर राज्यसभा गए हैं. नई सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह एनडीए तय करेगा. निशांत कुमार हमारे नेता हैं. निशांत कुमार की सरकार और संगठन में क्या भूमिका होगी, यह जनता दल यूनाइटेड तय करेगा.
बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और फिर एनडीए से ही मुख्यमंत्री बनेगा. गठबंधन में कहीं कोई विषय नहीं है. नीतीश कुमार की राय से बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. राजद वाले उल्टे-सीधे बात करते हैं. राजद और कांग्रेस वाले सम्राट चौधरी के नाम से डर रहे हैं.
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार बोल नहीं पा रहे हैं. सम्राट चौधरी बोल नहीं पा रहे हैं. विजय सिन्हा बोल नहीं पा रहे हैं. बिहार का कोई बड़ा एनडीए के नेता ललन सिंह और संजय झा तक नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं कैसे बोलूं? एक नीतीश कुमार जैसे सजीव मुख्यमंत्री को हटाकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक निर्जीव स्टैचू को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि उनका रिमोट गुजरात से या उद्योगपतियों के हाथ से चलेगा.