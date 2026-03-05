Advertisement
सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय, विधानसभा अध्यक्ष और दो डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे (File Photo)
सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय, विधानसभा अध्यक्ष और दो डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे, मंत्रालयों में भी होंगे भारी फेरबदल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के साथ ही यह क्लीयर हो गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा. बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है. ​विधानसभा अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम पद जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएंगे. डिप्टी सीएम पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अभी किसी का नाम चर्चा में नहीं आया है. सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रालयों में भी भारी फेरबदल किया जाने वाला है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

