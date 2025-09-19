सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी और डॉ. संजय जायसवाल, प्रशांत किशोर ने सभी को लपेट दिया

Bihar Chunav 2025: पिछले कुछ दिनों से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था. एक खत्म हो रहा था तो दूसरा शुरू हो रहा था. शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने डॉ. संजय जायसवाल के साथ बिहार भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को भी लपेटे में ले लिया. अब प्रशांत किशोर के आरोपों की आंच में न केवल डॉ. संजय जायसवाल बल्कि सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, डॉ. दिलीप जायसवाल, जेडीयू की ओर से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी झुलस गए हैं. जाहिर है कि ये नेता भी जवाबी हमला करेंगे और फिर प्रशांत किशोर कुछ और चीजें निकालकर लाएंगे. विधानसभा चुनाव तक यह सिलसिला देखने को मिल सकता है. आइए, जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने आज भाजपा के तमाम नेताओं और जेडीयू के अशोक चौधरी को लेकर क्या कुछ कहा?

डॉ. संजय जायसवाल पर प्रशांत किशोर के आरोप

शुक्रवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस बलाकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, संजय जायसवाल पेट्रोल चोर हैं. उन्होंने कहा कि इनका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है. इनके माताजी के नाम पर पेट्रोल पंप है. राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य इनके पेट्रोल पंप की वजह से रुका हुआ था. इन्होने पोस्टर लगाया कि सरकार की वजह से निर्माण रुका हुआ था. इस मामले को लेकर पश्चिमी चंपारण जेडीयू के जिलाध्यक्ष और इनके बीच तीखी बहस भी हुई थी. बेतिया की मेयर ने स्थाई समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था. प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि छावनी स्थित पेट्रोल पंप को अत्यधिक बिल भेजने के बाद नगर निगम ने पेट्रोल पंप बदलने का फैसला लिया था. उन्होंने खुलासा किया कि नगर निगम की गाड़ियों के सफाई के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने क्या लगाए आरोप

प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया. वे बेनामी सम्पति के मालिक हैं. इनके PA थे योगेंद्र दत्त. 2019 में अशोक चौधरी ने बिक्रम में 23 कट्ठा जमीन 34 लाख रुपये में ख़रीदी थी और 2 साल बाद शांभवी चौधरी के नाम जमीन कर दी थी. दत्त साहब को 10 लाख रुपये दिए गए. इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई. इनकम टैक्स ने इनसे सवाल भी किया तो 4 साल के बाद 27 अप्रैल, 2025 को 25 लाख योगेंद्र दत्त को ट्रांसफर कर दिया. प्रशांत किशोर ने कहा कि वैसे तो अशोक चौधरी खुद को महादेव का भक्त बताते हैं, लेकिन हमको माता लक्ष्मी के भक्त ज्यादा लगते हैं. सवाल ये हैं कि 10 लाख क्यों दिए और इनकम टैक्स के नोटिस पर 25 लाख रुपये क्यों दिए?

अशोक चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पत्नी, बेटी और समधन के नाम से मानव वैभव विकास ट्रस्ट में ख़रीदा है. यह ट्रस्ट किशोर कुणाल साहब से जुड़ा हुआ है. सैकड़ों करोड़ की जमीन कहां से खरीदी जा रही है. उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कुणाल साहब की पत्नी और उनका बेटा हैं. पिछले 2 साल में अशोक चौधरी की बेटी की सगाई से शादी के बीच 38 करोड़ की जमीन खरीदी गई.

प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि सारी जमीन का मालिकाना हक़ अशोक चौधरी की पत्नी, अनीता कुणाल और स्यान कुणाल से जुड़ा हुआ हैं. आखिर इतना पैसा आ कहां से आ रहा है. अशोक चौधरी और उनकी पत्नी का उस ट्रस्ट से क्या संबंध है. उस ट्रस्ट में प्रत्यय अमृत की माताजी भी हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है.

सम्राट चौधरी को तो 7वीं फेल बता दिया प्रशांत किशोर ने

प्रशांत किशोर ने आरोपों की अगली कड़ी में कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैट्रिक पास नहीं हैं और वो 7वीं फेल हैं. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं. इनका नाम था राकेश कुमार. बाद में हुआ सम्राट चौधरी. 1998 में इनपर मर्डर का आरोप लगा था. सदानंद सिंह को बम से उड़ा दिया गया था. आज के सम्राट चौधरी तब के सम्राट कुमार मौर्य जेल गए थे. बाद में जेल से निकले.

प्रशांत किशोर ने कहा कि जेल से वे तब केवल इसलिए छुटे थे, क्योंकि तब वे नाबालिग थे. पीके ने कहा कि बिना सदन के सदस्य रहे सम्राट चौधरी मंत्री बने थे. सम्राट कुमार मौर्य के नाम से इन्होंने परीक्षा दी थी, जिसमें वे फेल हो गए थे और केवल 234 नंबर आया था. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 7वीं पास हैं. इन्होंने मैट्रिक कब पास किया?

डॉ. दिलीप जायसवाल और मंगल पांडेय को भी नहीं छोड़ा

प्रशांत किशोर के सहयोगी वाई वाई गिरि ने डॉ. दिलीप जायसवाल को लेकर कहा, राजेश शाह हत्या में उनकी बहन ने दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया था. सारा पेपर हमलोगों ने दाखिल किया है. हमलोगों ने एक दूसरा मुकदमा भी इस सिलसिले में दायर किया हुआ है. हमने इसमें बताने की कोशिश की है कि कैसे गड़बड़ी हुई है. हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है. उन्होंने कहा कि इस केस में जो भी डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में हम जानकारी देते रहेंगे.

प्रशांत किशोर ने उसके बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने दिल्ली के द्वारका में घर ख़रीदा था. हमने उसकी जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि पिताजी से कर्ज लेकर ख़रीदा था. प्रशांत किशोर ने एक अकाउंट नंबर शेयर करते हुए उसे उनकी पत्नी का अकाउंट बताया और दावा किया कि उसमें 2019 और 2020 में सवा 2 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं.

बिहार में चुनावी मौके पर सियासी भूचाल

प्रशांत किशोर के इन आरोपों से बिहार में सियासी भूचाल आना तय है. पीके के इन आरोपों के बाद अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी एनडीए के खिलाफ मसाला मिल गया है और दोनों नेता इन आरोपों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की जंग की धार को कुंद करने की कोशिश करेंगे. हालांकि प्रशांत किशोर ने इन आरोपों के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी तगड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव और राजद के अन्य नेता कट्टा वाले नेता हैं. जीवन में पहली बार हमने देखा कि कोई कलम को ऐसे फेंक रहा है, जैसे टॉफी फेंक रहा हो. पढ़े-लिखे नहीं हैं. कलम का सम्मान करना नहीं जानते. कलम का सम्मान और गरिमा क्या है, इनको नहीं पता है.