Bihar Politics: सम्राट सरकार में करोड़पति मंत्रियों की भरमार पर विपक्ष का हमला, RJD-कांग्रेस ने घेरा तो JDU का पलटवार

Bihar Millionaire Ministers: बिहार सरकार में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने के बाद नवनिर्वाचित मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है, जिससे पता चला है कि सम्राट के 35 में से 32 मंत्री करोड़पति हैं. यही नहीं 10 मंत्रियों की संपत्ति तो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है. अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है. राजद और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मामले में राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, हमें लगता है कि इनके पास इससे ज्यादा संपत्ति होगी. ये लोग केंद्र और राज्य में लंबे समय से सत्ता में हैं. इन्होंने अपनी संपत्ति को कम करके दिखाने का काम किया है. यह निश्चित रूप से जांच का विषय बनता है.

कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों ने जो घोषणा की है, उसमें इतनी संपत्ति है, सोचिए अघोषित संपत्ति कितनी होगी? आप भी फील्ड में रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं. जनता से जाकर बात करिए. ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन समाज पर इसका असर है. लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों तो उनके मंत्रियों के पास क्या हो सकता है. उनके नाम से अगर संपत्ति नहीं होगी तो किसी और के नाम से होगी. अगर देश के प्रधानमंत्री सही मायने में बिहार में ईमानदार सरकार चाहते हैं तो एक बार इंडिपेंडेंट जांच करा लें. सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से सारे मंत्रियों की जांच करा ली जाए.

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इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि आरजेडी को इन सभी बातों पर बात करने का हक भी नहीं है. नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में इस चीज को लागू किया था कि अधिकारी, सरकारी कर्मी और जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे. मंत्रियों ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, अगर वो करोड़पति हैं तो करोड़पति दिखे हैं. उन्होंने कहा कि राजद के राज में मंत्री तो अरबपति होते थे, लेकिन अपने आप को खाकपति कहते थे. इस प्रकार झूठ बोलने से क्या फायदा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग के पास जो प्रॉपर्टी है, पैतृक है, जो कमाए हैं, ऑन दी रिकॉर्ड है. उन्होंने कहा कि अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो आप खोज के निकालिए.

वहीं जेडीयू के MLC भीष्म सहनी ने कहा कि पारदर्शिता के लिए बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने किया था. आज कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, या मंत्री हो, या विधायक हों, वह अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करता है. सम्राट चौधरी जी भी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. आरजेडी के द्वारा जो कहा जा रहा है तो वे अपने गिरेबान में छांके. पहले तो वे अपने नेता तेजस्वी और लालू जी की संपत्ति की तो जांच करवाने की बात करें. हर राज्य में जो है, बेनामी पड़ा हुआ है.