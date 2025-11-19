Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

क्या सम्राट चौधरी के रूप में बिहार में भाजपा को मिल गया बड़ा चेहरा?

Samrat Choudhary: सुशील कुमार मोदी के बाद यह पहली बार हुआ है कि डिप्टी सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा रिपीट हुए हैं. तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी इस मामले में अनलकी साबित हुए. 2022 में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं जाते तो ये दोनों ही डिप्टी सीएम के दावेदार होते. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 19, 2025, 03:09 PM IST

मीडिया के एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर बहस चलती रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक नेता तक को नहीं खोज पा रही है और इसलिए इतने सालों बाद भी राज्य में उसकी अपनी सरकार नहीं बन पाई है. यह कुछ हद तक सही भी है. जब बिहार भाजपा में सुशील कुमार मोदी सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, तब पार्टी राजनीतिक रूप से राज्य में उतनी मजबूत नहीं थी. लिहाजा, सुशील कुमार मोदी एक तरह से नीतीश कुमार के राइट हैंड होकर रह गए थे. उनके गुजरने के बाद बिहार भाजपा में एक खालीपन देखने को मिल रहा था. कोई विरोधाभास या अंतर्विरोध न होने के बाद भी बिहार भाजपा के पास एक कोई ऐसा चेहरा नहीं था, जो राजनीतिक रूप से लोगों के वोट को पार्टी के पक्ष में कर सके. अब 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और भाजपा का विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना बताता है कि राजनीतिक स्थितियां उसके पक्ष में हैं और यह सब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में संभव हो पाया है. भाजपा ने सम्राट चौधरी को उनके प्रदर्शन का इनाम भी दिया है और एक बार उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है. नीतीश कुमार जब रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके बाद सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. तो सवाल उठता है कि क्या बिहार भाजपा को उसका चेहरा मिल गया है, जिसकी लंबे समय से तलाश थी.

READ ALSO: सबसे अधिक शपथ लेने के मामले में पूरे देश में नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला कोई नहीं

बिहार के विधायकों में सबसे लंबे सम्राट चौधरी का दूसरी बार डिप्टी सीएम बनना बताता है कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं. 16 नवंबर, 1968 को पैदा हुए सम्राट चौधरी जब पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, तब उनके लिए इस पद का निर्वहन करना आसान नहीं था. भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं दूंगा, तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा. उनके शपथ के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे और फिर सम्राट चौधरी को बहुत ही ट्रोल होना पड़ा था. 

उसके अलावा, उन पर जिम्मेदारी थी कि नीतीश कुमार नाराज न होने पाएं, क्योंकि भाजपा को डर था कि वे नाराज होकर फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं और यह डर वाजिब भी था. नीतीश कुमार कई मर्तबा ऐसा कर चुके थे. पहले लोकसभा चुनाव, 2024 और फिर विधानसभा चुनाव, 2025 में भाजपा उनके साथ जाना चाहती थी. सम्राट चौधरी ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया. वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में साये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहने लगे. मंच पर जब नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकतें करते दिखे तो सम्राट चौधरी ने उन्हें अपने तरीके से संभाला भी.

विधानसभा चुनाव, 2025 में प्रशांत किशोर ने एक तरह से सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था. उन्हें शिल्पी मर्डर केस का आरोपी भी बताया गया और उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए. सम्राट चौधरी ने इस मामले को भी बहुत तरीके से हैंडल किया. वे डॉ. संजय जायसवाल की तरह उत्तेजित नहीं हुए और पूरी गंभीरता से अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे. अपने खुद के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अलावा उन पर कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी थी, जिसमें वे सफल भी हुए. 

सबसे बड़ी बात यह कि सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए कभी भी धन की कमी आड़े नहीं आने दी. राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने कभी किसी योजना में अड़ंगा नहीं लगाया और खजाने को खोलकर रखा. चाहे वो महिला रोजगार योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना हो, 125 यूनिट बिजली फ्री करना हो, जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाना हो या फिर ऐसी ही कई ऐसी योजनाएं, जिसे चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने मंजूरी दी, सम्राट चौधरी एक उदार वित्त मंत्री साबित हुए.

READ ALSO: नीतीश+सम्राट+विजय= पहले वाले नीति बनाएंगे, दूसरे वाले लागू करेंगे तो विजय तो होगी ही

सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार में उसकी संख्या 4.27 प्रतिशत है. दावा किया जाता है कि राज्य की 70 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों और 15 लोकसभा क्षेत्रों में इस आबादी का अपना प्रभाव है और नतीजों का रुख मोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं. बताया जाता है कि औरंगाबाद, उजियारपुर, नवादा, काराकाट, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, वाल्मीकिनगर, आरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, जमुई, नालंदा और पटना साहिब में कुशवाहा मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है.

बिहार में कुशवाहा समाज ओबीसी श्रेणी में आता है और सम्राट चौधरी अब निश्चित रूप से इस समाज के बड़े नेता बनकर उभरे हैं. 4.27 प्रतिशत की आबादी के नेता होने के चलते सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का पद डिजर्ब करते हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर समय उनका मूल्यांकन करेगा और यह देखना होगा कि बिहार के डिप्टी सीएम से वे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाते हैं या नहीं. 

Samrat Choudhary

