Samrat Choudhary Net Worth: सीएम नीतीश से भी ज्यादा अमीर हैं सम्राट चौधरी, देखें गृहमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई संपत्ति

Samrat Choudhary Property: साल 2025 के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया. सीएम के पदचिन्हों पर चलते हुए बिहार सरकार के बाकी मंत्रियों ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है. इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हैं. बिहार के कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. जानकारी के अनुसार, उनके अलग अलग बैंकों में अकाउंट हैं. जिनमें से SBI ब्रांच में 15,35,789 रुपए हैं. वहीं एचडीएफसी बैंक में 2,09,688 रुपए हैं. इसके अलावा कुछ बॉड्स, शेयर्स भी हैं. सम्राट चौधरी के पास एक बोलेरो-नियो 2023 मॉडल है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है. इनके पास 200 ग्राम सोना है. पत्नी के पास भी 200 ग्राम सोना है.

सम्राट चौधरी के पास एक बोलेरो-नियो 2023 मॉडल है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है. इसके अलावा सम्राट चौधरी की पत्नी के नाम पर पटना के गोला रोड में फ्लैट जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है. डिप्टी सीएम के पास 200 ग्राम सोना है, वहीं पत्नी के पास भी 200 ग्राम सोना है. रिपोर्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री के पास एनपी बोर्ड रायफल है, जो उनके पिता के द्वारा दी गई है. बता दें कि बिहार चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने जो हलफनाम दिया था, जिसमें उन्होंने करीब 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा किया था. हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर कोई बड़ा कर्ज या आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

वहीं सीएम नीतीश कुमार के पास 17.66 लाख रुपए की चल संपत्ति और 1.48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बताई गई है. मुख्यमंत्री ने 1.65 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 68,455 रुपए ज्यादा है. नीतीश कुमार के पास 20,552 रुपए कैश और अलग-अलग बैंक खातों में लगभग 57,800 रुपए जमा हैं. मुख्यमंत्री की अचल संपत्ति में नई दिल्ली के द्वारका में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक सिंगल रेजिडेंशियल फ्लैट शामिल है.