Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3060284
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Samrat Choudhary Net Worth: सीएम नीतीश से भी ज्यादा अमीर हैं सम्राट चौधरी, देखें गृहमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई संपत्ति

Samrat Choudhary Wealth: उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास नगद 1 लाख 35 हजार रुपये हैं और उनकी पत्नी के पास 35 हजार रुपये नगदी है. सम्राट के पास एक बोलेरो-नियो 2023 मॉडल कार है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Samrat Choudhary Property: साल 2025 के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया. सीएम के पदचिन्हों पर चलते हुए बिहार सरकार के बाकी मंत्रियों ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है. इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हैं. बिहार के कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. जानकारी के अनुसार, उनके अलग अलग बैंकों में अकाउंट हैं. जिनमें से SBI ब्रांच में 15,35,789 रुपए हैं. वहीं एचडीएफसी बैंक में 2,09,688 रुपए हैं. इसके अलावा कुछ बॉड्स, शेयर्स भी हैं. सम्राट चौधरी के पास एक बोलेरो-नियो 2023 मॉडल है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है. इनके पास 200 ग्राम सोना है. पत्नी के पास भी 200 ग्राम सोना है. 

सम्राट चौधरी के पास एक बोलेरो-नियो 2023 मॉडल है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है. इसके अलावा सम्राट चौधरी की पत्नी के नाम पर पटना के गोला रोड में फ्लैट जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है. डिप्टी सीएम के पास 200 ग्राम सोना है, वहीं पत्नी के पास भी 200 ग्राम सोना है. रिपोर्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री के पास एनपी बोर्ड रायफल है, जो उनके पिता के द्वारा दी गई है. बता दें कि बिहार चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने जो हलफनाम दिया था, जिसमें उन्होंने करीब 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा किया था. हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर कोई बड़ा कर्ज या आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

ये भी पढ़ें- नितिन नबीन के लिए आसान नहीं होगा नया साल, इन 5 बड़ी चुनौतियों का करना होगा सामना

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं सीएम नीतीश कुमार के पास 17.66 लाख रुपए की चल संपत्ति और 1.48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बताई गई है. मुख्यमंत्री ने 1.65 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 68,455 रुपए ज्यादा है. नीतीश कुमार के पास 20,552 रुपए कैश और अलग-अलग बैंक खातों में लगभग 57,800 रुपए जमा हैं. मुख्यमंत्री की अचल संपत्ति में नई दिल्ली के द्वारका में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक सिंगल रेजिडेंशियल फ्लैट शामिल है.

TAGS

Samrat Choudhary Net WorthBihar politics

Trending news

Samrat Choudhary Net Worth
CM नीतीश से भी ज्यादा अमीर हैं सम्राट चौधरी, देखें गृहमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई
India Nepal Raxaul border
भारत–नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर 4 घुसपैठिए गिरफ्तार, 1 तो इंडियन ही निकला
nitin Nabin
नितिन नबीन के लिए आसान नहीं होगा नया साल, इन 5 बड़ी चुनौतियों का करना होगा सामना
Jamui News
पेट्रोल खत्म...हार्ट मरीज की हालत गंभीर, डायल 112 पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल
devotional bhajan by Rajan Ji Maharaj
'मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाना है', भावुक कर देगा राजन जी महाराज का ये भजन
CM nitish kumar
'गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा...', CM नीतीश ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं
Bihar Weather
कड़ाके की ठंडक में बारिश का संकट! बिहार के सभी जिलों में आज कैसा रहेगा मौसम
Patna Weather
पटना वालों न्यू ईयर की खुशी में वेदर और AQI चेक करना न भूल जाना, IMD ने किया अलर्ट
Begusarai News
साल के आखिरी दिन STF की बड़ी कामयाबी, मारा गया कुख्यात नक्सली
Rabri Devi Birthday
'धन्नासेठ' की बेटी थीं राबड़ी देवी! फिर 'गरीब' लालू यादव से कैसे हुई थी शादी?