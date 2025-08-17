Bihar Politics: 'राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों को बचाने की साजिश' सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने इस यात्रा को पूरी तरह 'नौटंकी' करार देते हुए कहा कि यह यात्रा असल में घुसपैठियों को बचाने और देश को गुमराह करने की साजिश है. सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आज 'चोर-चोर मौसेरे भाई' की तरह कांग्रेस और आरजेडी मिलकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए साथ आए हैं. उनका आरोप था कि कांग्रेस ने देश को और लालू यादव के परिवार ने बिहार को लूटा है, और अब दोनों मिलकर बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने यह भी तंज कसा कि राहुल गांधी बिना मेहनत किए खुद को जननायक घोषित करवा रहे हैं, जबकि बिहार के असली जननायक कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण रहे हैं.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ पोस्टर दिखाते हुए कांग्रेस पर पुराने आरोपों को भी दोहराया. उन्होंने दावा किया कि एक फोटो में स्व. राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अभिनेता राजेश खन्ना एक ही बूथ पर मिलकर वोट डालते नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के बूथ कैप्चरिंग इतिहास को दर्शाता है. सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा न सिर्फ घुसपैठियों को बचाने का प्रयास है, बल्कि वह चुनाव आयोग और संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है.

उन्होंने एसआईआर (SIR) कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया 2003 से ही चल रही है, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं और लाखों फर्जी नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे. आज भी चुनाव आयोग उन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है, और फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया जारी है. चौधरी ने यह भी कहा कि जिन लोगों का नाम स्थायी रूप से बाहर हो चुका है या जो अन्य क्षेत्रों में वोटर हैं, उनकी जांच चुनाव आयोग कर रहा है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के पास बूथ प्रबंधन की कोई ईमानदार रणनीति नहीं है, ये लोग सिर्फ बूथ लूटना जानते हैं, जीतने की लोकतांत्रिक समझ नहीं रखते. अंत में, सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहे हैं, वे उसके मूल सिद्धांतों को समझे बिना सिर्फ नाटक कर रहे हैं. संविधान स्पष्ट कहता है कि भारत का नागरिक ही भारत का मतदाता हो सकता है, और घुसपैठियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है.

इनपुट- सुंदरम कुमार

