Bihar Politics: 'राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों को बचाने की साजिश' सम्राट चौधरी का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2885360
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: 'राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों को बचाने की साजिश' सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला, इसे घुसपैठियों को बचाने की साजिश बताया. उन्होंने कांग्रेस-राजद गठबंधन को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया और आरोप लगाया कि ये पार्टियां लोकतंत्र व संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रही हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:53 PM IST

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सम्राट चौधरी का तंज
वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सम्राट चौधरी का तंज

Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने इस यात्रा को पूरी तरह 'नौटंकी' करार देते हुए कहा कि यह यात्रा असल में घुसपैठियों को बचाने और देश को गुमराह करने की साजिश है. सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आज 'चोर-चोर मौसेरे भाई' की तरह कांग्रेस और आरजेडी मिलकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए साथ आए हैं. उनका आरोप था कि कांग्रेस ने देश को और लालू यादव के परिवार ने बिहार को लूटा है, और अब दोनों मिलकर बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने यह भी तंज कसा कि राहुल गांधी बिना मेहनत किए खुद को जननायक घोषित करवा रहे हैं, जबकि बिहार के असली जननायक कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'वोट नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई...', वोट अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ पोस्टर दिखाते हुए कांग्रेस पर पुराने आरोपों को भी दोहराया. उन्होंने दावा किया कि एक फोटो में स्व. राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अभिनेता राजेश खन्ना एक ही बूथ पर मिलकर वोट डालते नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के बूथ कैप्चरिंग इतिहास को दर्शाता है. सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा न सिर्फ घुसपैठियों को बचाने का प्रयास है, बल्कि वह चुनाव आयोग और संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है.

उन्होंने एसआईआर (SIR) कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया 2003 से ही चल रही है, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं और लाखों फर्जी नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे. आज भी चुनाव आयोग उन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है, और फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया जारी है. चौधरी ने यह भी कहा कि जिन लोगों का नाम स्थायी रूप से बाहर हो चुका है या जो अन्य क्षेत्रों में वोटर हैं, उनकी जांच चुनाव आयोग कर रहा है. 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के पास बूथ प्रबंधन की कोई ईमानदार रणनीति नहीं है, ये लोग सिर्फ बूथ लूटना जानते हैं, जीतने की लोकतांत्रिक समझ नहीं रखते. अंत में, सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहे हैं, वे उसके मूल सिद्धांतों को समझे बिना सिर्फ नाटक कर रहे हैं. संविधान स्पष्ट कहता है कि भारत का नागरिक ही भारत का मतदाता हो सकता है, और घुसपैठियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है.

इनपुट- सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Samrat ChoudharyBJPBihar politicsBihar News

Trending news

Vote Adhikar Yatra
'वोट नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई...', वोट अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
Election Commission
मुख्य चुनाव आयुक्त का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- सात दिन में सबूत दें वरना...
Election Commission
'वोट चोरी कहना जनता को गुमराह करना और संविधान का अपमान': चुनाव आयोग
Bihar politics
राहुल गांधी की यात्रा के बीच NDA की बड़ी तैयारी, 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन
Sanjay Jaiswal
'लालू राज में राहुल बिहार आते तो हो जाता अपहरण', बीजेपी नेता संजय जायसवाल का हमला
Sheikhpura news
15 गांव पूरी तरह जलमग्न... नाव की संख्या मात्र 14, प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल
Munger News
Munger News: दो जगह, दो घटना, पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत
Mallikarjun Kharge
खरगे के भाषण के दौरान RJD कार्यकर्ताओं की हूटिंग, बोले- नहीं सुनना है तो बाहर जाओ
Vote Adhikar Yatra
क्यों पड़ी वोटर अधिकार यात्रा की जरूरत? जानिए बिहार कांग्रेस ने क्या बताया
Vote Adhikar Yatra
'यहां चूना खैनी के साथ रगड़ दिया जाता है...', वोटर अधिकार यात्रा में बोले तेजस्वी
;