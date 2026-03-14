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Bihar News: सम्राट चौधरी के SDO पर LPG सिलेंडर ले जाने का आरोप, डिप्टी सीएम की तरफ से आई प्रतिक्रिया

Samrat Choudhary News: डिप्टी सीएम के कार्यालय ने गैस एजेंसी के दावे को सिरे से नकार दिया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आप्त सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा ने कहा कि डिप्टी सीएम के कार्यालय में कोई एसडीओ का पद नहीं है. सूत्रों के अनुसार इस मामले में एजेंसी संचालक और डिप्टी सीएम और एसडीएम का नाम इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:16 AM IST

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सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Samrat Choudhary SDO Viral News: इन दिनों बिहार के तमाम जिलों में गैस सिलेंडर के लिए काफी मारामारी देखने को मिल रही है. अफवाहों के कारण हर कोई अपने पास एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर रखने की कोशिश में लगा है. इसके कारण कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. इस बीच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के SDO पर जबरन सिलेंडर ले जाने का आरोप लगा है. आरोपों के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री के एसडीए एक गैस गोदाम से जबरन 4 सिलेंडर ले गए हैं. इस खबर पर अब डिप्टी सीएम के कार्यालय से सफाई सामने आई है. सम्राट चौधरी के आप्त सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

ये भी पढ़ें- बिना OTP भी बुक होगा गैस सिलेंडर, 3 दिनों में मिलेगी होम डिलीवरी, DM के सख्त निर्देश

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आप्त सचिव ने इस तरह की खबरों को पूरी तरह से भ्रामक बताया. शैलेंद्र ओझा ने शुक्रवार (13 मार्च) को एक बयान जारी करके कहा कि उपमुख्यमंत्री कार्यालय में एसडीओ का कोई पद नहीं होता है. उन्होंने आगे कहा कि उपमुख्यमंत्री कार्यालय में कोई एसडीओ नहीं है. इस कारण से डिप्टी सीएम के एसडीओ ने गैस एजेंसी के गोदाम से एलपीजी सिलेंडर मंगवाया या आपूर्ति के लिए दबाव बनाया, यह खबर पूरी तरह झूठी और भ्रामक है.

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डिप्टी सीएम के आप्त सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा ने इस मामले की जांच कराई जाएगी, ताकि सच्चाई सामने आ सके और अफवाह सामने आ सके. वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और तुरंत जांच शुरू कर दी गई. जानकारी के अनुसार संबंधित इंडेन गैस एजेंसी के संचालक सत्या से अधिकारियों ने पूछताछ की. पूछताछ में एजेंसी संचालक ने बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को बड़े अधिकारियों से जुड़ा बताते हुए गैस सिलेंडर की मांग की थी.

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Samrat ChoudharyLPG Cylinder Crisis

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