Bihar Chunav First Phase Polling: पहले चरण में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर

Bihar Chunav First Phase Big Face: बिहार विधानसभा चुनाव का अखाड़ा सजकर तैयार हो गया है. 06 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी. इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है. हालांकि, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी काफी चर्चा में है. जन सुराज के आने मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं. बता दें कि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है. कुल 1,324 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है. इस चरण में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.

पहले चरण के बड़े चेहरे

पहले चरण में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री मैदान में हैं. इसके अलावा अनंत सिंह, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, मैथिली ठाकुर और राम कृपाल यादव की साख भी दांव पर लगी है. भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की किस्मत भी पहले चरण में EVM में कैद होगी. सम्राट चौधरी तारापुर से, विजय सिन्हा लखीसराय से और तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं. मोकामा सीट से बाहुबली नेता अनंत सिंह और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी एवं पूर्व सांसद वीणा देवी के बीच मुकाबला हो रहा है. बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज सीट से चुनावी मैदान में हैं. दानापुर से रामकृपाल सिंह यादव और फुलवारी से पूर्व मंत्री श्याम रजक की किस्मत का फैसला होगा.

पहले चरण में कितने मंत्री मैदान में

पहले चरण में बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा 14 मंत्री मैदान में हैं. भारतीय जनता पार्टी से 11 और जेडीयू से 5 मंत्री चुनावी मैदान में हैं. इनमे से मंत्री मंगल पांडेय, विजय कुमार चौधरी, नितिन नवीन, श्रवण कुमार, जिवेश मिश्रा, संजय सरावगी, रत्नेश सदा का नाम शामिल है. सम्राट चौधरी तारापुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. लखीसराय से विजय सिन्हा पांचवी जीत हासिल करने के लिए मैदान में हैं. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पहली बार सीवान से चुनावी मैदान में हैं. पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी दरभंगा से और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश मिश्र जाले से चुनावी ताल ठोक रहे हैं.

कुर्धनी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, अमनौर से सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार और बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सादा, मंत्री मदन सहनी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री महेश्वर हजारी, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार की किस्मत का फैसला भी EVM में बंद होगा.

