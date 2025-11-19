Advertisement
Bihar-jharkhand politics

Bihar New Government: सबसे बड़ी पार्टी बनने पर भी BJP को वो पद मिला, जो संविधान में है ही नहीं

Nitish Kumar Cabinet: बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप-नेता चुना गया है. इस तरह बीजेपी ने इस बार डिप्टी सीएम चेहरे में कोई बदलाव नहीं किया है. मजेदार बात तो यह है कि संविधान में डिप्टी सीएम या उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद होता ही नहीं है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:45 PM IST

Bihar Deputy CM: रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी में अब सिर्फ एक रात का वक्त बचा है. कल (20 नवंबर) की सुबह 11 बजे से पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा. इससे पहले आज (बुधवार, 19 नवंबर) बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप-नेता चुना गया. कल सीएम नीतीश कुमार के साथ ये दोनों भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं. इस तरह बीजेपी ने इस बार कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि पिछले 3 बार से डिप्टी सीएम पद पर पार्टी लगातार बदलाव करती रही है. 2020 से पहले तक एनडीए सरकार में नीतीश कुमार और बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की जोड़ी देखने को मिलती थी. उस वक्त सुशील मोदी को डिप्टी सीएम का पद मिलता था. 2020 में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो एक की जगह दो डिप्टी सीएम बनाने का मौका मिला. लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान में डिप्टी सीएम पद का कोई जिक्र ही नहीं है.

संविधान किन बातों का जिक्र है?

बता दें कि संविधान में डिप्टी सीएम या उपमुख्यमंत्री नाम का कोई पद ही नहीं है. भारतीय संविधान का आर्टिकल 163-A कहता है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा. इसी तरह आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में मंत्री परिषद के गठन से जुड़े नियम हैं. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की संस्तुति पर होती है, जबकि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है. इन दोनों आर्टिकल में डिप्टी सीएम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. अब सवाल यह है तो फिर डिप्टी सीएम क्यों बनाए जाते हैं?

ये भी पढ़ें- सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम पद पर बरकरार रहेंगे

सत्ता संतुलन के लिए है डिप्टी सीएम का पद!

इसका जवाब है- गठबंधन की सरकारों में सत्ता संतुलन. देश की राजनीति पर निगाह डालें तो जहां भी गठबंधन की सरकारें देखने को मिलीं, वहां सत्ता में सहभागिता को बैलेंस करने के लिए डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा रही है. उप-मुख्यमंत्री को ही सदन का उपनेता चुन लिया जाता है. जिससे मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वह सदन का कार्यभार देखता है. इसके अलावा उसे कुछ मंत्रालय भी सौंप दिए जाते हैं, जहां वह काम करता है. हाल के वर्षों में तो डिप्टी सीएम बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है. बता दें कि बिहार के ही कांग्रेसी नेता रहे अनुग्रह नारायण सिंह देश के पहले डिप्टी सीएम थे. वहीं आंध्र प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जहां सर्वाधिक पांच उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. दरअसल, जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने के लिए पांच डिप्टी सीएम बना रखे थे.

