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Samrat Choudhay: 'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में हम बैठे हैं...', CM सम्राट ने अपराधियों को चेताया, भोजपुर एनकाउंटर पर ये कहा

CM Samrat Choudhary News:अपराधियों को चेताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मेरे राज्य में अपराधी बिहार छोड़ कर भाग जाएं, नहीं तो उनका विर्सजन गंगा जी में कर दिया जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से पहले भी अपराधियों को चेतावनी दी जा चुकी है. उनके सीएम बनने के बाद से प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर की कार्रवाई कर रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:05 PM IST
Samrat Choudhay: 'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में हम बैठे हैं...', CM सम्राट ने अपराधियों को चेताया, भोजपुर एनकाउंटर पर ये कहा
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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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