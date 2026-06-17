Samrat Choudhay: 'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में हम बैठे हैं...', CM सम्राट ने अपराधियों को चेताया, भोजपुर एनकाउंटर पर ये कहा

CM Samrat Choudhary Latest News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी देते हुए बिहार छोड़ने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दें नहीं तो नेपाल चले जाएं. सीएम सम्राट ने कहा कि एक तरफ यूपी में योगी बाबा हैं, बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा हैं वो बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है. कोई माई का लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है. भोजपुर में पुलिस पर बंदूक तानने वाले युवक के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैंने एक वीडियो देखा. आज सवेरे से मैं चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है.