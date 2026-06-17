Samrat Choudhay: 'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में हम बैठे हैं...', CM सम्राट ने अपराधियों को चेताया, भोजपुर एनकाउंटर पर ये कहा

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CM Samrat Choudhary Latest News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी देते हुए बिहार छोड़ने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दें नहीं तो नेपाल चले जाएं. सीएम सम्राट ने कहा कि एक तरफ यूपी में योगी बाबा हैं, बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा हैं वो बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है. कोई माई का लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है. भोजपुर में पुलिस पर बंदूक तानने वाले युवक के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैंने एक वीडियो देखा. आज सवेरे से मैं चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पास का ही जो अस्पताल है, उसमें उसको भर्ती करने का काम किया गया है, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा. अपराधियों को चेताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा है कि मेरे राज्य में अपराधी बिहार छोड़ कर भाग जाएं, नहीं तो उनका विर्सजन गंगा जी में कर दिया जाएगा. इसी बात को चरितार्थ करते हुए भोजपुर पुलिस ने एक हथियार बंद युवक का एनकाउंटर किया है.
बता दें कि भोजपुर जिले में मंगलवार (16 जून) को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक पुलिस को हथियार दिखाकर धमकी दे रहा था. आरोपी युवक का नाम भरत तिवारी बताया जा रहा है, जो बिहिया थाना के बिलौटी गांव का निवाशी है. इस मामले में भोजपुर एसपी मिस्टर राज के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया है. वायरल वीडियो को लेकर कल से ही भोजपुर पुलिस की किरकिरी हो रही थी. वहीं, आज भोजपुर पुलिस ने हथियार बंद युवक का एनकाउंटर किया है.