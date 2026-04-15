Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3179207
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar New CM: आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी, 1 अणे मार्ग होगा नया ठिकाना

Bihar New CM: आज सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे. इससे पहले वे राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. वहीं, पटना में चौक-चौराहों पर बधाई वाले पोस्टर लगाए गए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:29 AM IST

Trending Photos

आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

बिहार में अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है. सम्राट चौधरी आज (15 अप्रैल) नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उनका सरकारी आवास भी बदल जाएगा. 5 देशरत्न मार्ग से हटकर, सम्राट चौधरी अब 1 अणे मार्ग में रहेंगे, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 2 दशकों से रह रहे थे. कल (14 अप्रैल) देर शाम जब से मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई है, तब से उनके मौजूदा सरकारी आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक के रास्ते पर बधाई वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं. हर तरफ जश्न का माहौल है. आज पूरे पटना में चौक-चौराहों पर सम्राट चौधरी के पोस्टर लगे हुए हैं.

शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता मौजूद
बीजेपी की ओर से बिहार में पहली बार सीएम बनने जा रहा है. इसी क्रम में आज शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, जिनमें BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (उर्फ ललन सिंह), केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, RLM के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और LJP के सांसद अरुण भारती शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: शुभ करतरी योग, श्रेष्ठ राजयोग और गजकेसरी योग ने सम्राट को बनाया बिहार का 'चौधरी'

Add Zee News as a Preferred Source

जेडीयू से 2 नामों की चर्चा जोरों पर
उपमुख्यमंत्री की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू से 2 नामों की चर्चा जोरों पर है. बिजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, उनके भी बधाई वाले पोस्टर लगाए गए हैं.  अब तस्वीरें साफ हो चुकी है और पर्दा हर चीज से उठ चुका है. सम्राट चौधरी बिहार में एक लंबे अरसे के बाद नया मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं. आज लोकभवन में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी.

रिपोर्ट: शिवम राज

TAGS

Samrat Choudharybihar new cm

Trending news

Samrat Choudhary
आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी, 1 अणे मार्ग होगा नया ठिकाना
Samrat Chaudhary
शुभ करतरी योग, श्रेष्ठ राजयोग और गजकेसरी योग ने सम्राट को बनाया बिहार का 'चौधरी'
Patna Traffic Advisory
चिड़िया घर से राजेंद्र चौक तक नो-एंट्री, घर से निकलने से पहले चेक कर लें एडवाइजरी
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: सम्राट चौधरी की ताजपोशी आज; शपथ ग्रहण से पहले पंचरूपी हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना
Pappu Yadav
हाथों में नीला झंडा और जुबां पर जय भीम, शोभायात्रा में जमकर नाचे सांसद पप्पू यादव
Bihar News
राजस्व अधिकारियों ने आंबेडकर जयंती पर भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का लिया संकल्प
Revenue Department
बिहार में राजस्व विभाग के 41 अंचलाधिकारी निलंबित, देखें पूरी लिस्ट
Nitish Cabinet
Bihar Politics: भंग हुई नीतीश कैबिनेट,सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के लिए 20 अफसर तैनात
Giridih news
प्रेमिका ने मोबाइल पर प्रेमी को बोल दी ऐसी बात...प्रेमी ने खा लिया सल्फास
Giridih news
प्रेमिका ने मोबाइल पर प्रेमी को बोल दी ऐसी बात...प्रेमी ने खा लिया सल्फास