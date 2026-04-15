Bihar New CM: आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी, 1 अणे मार्ग होगा नया ठिकाना

बिहार में अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है. सम्राट चौधरी आज (15 अप्रैल) नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उनका सरकारी आवास भी बदल जाएगा. 5 देशरत्न मार्ग से हटकर, सम्राट चौधरी अब 1 अणे मार्ग में रहेंगे, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 2 दशकों से रह रहे थे. कल (14 अप्रैल) देर शाम जब से मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई है, तब से उनके मौजूदा सरकारी आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक के रास्ते पर बधाई वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं. हर तरफ जश्न का माहौल है. आज पूरे पटना में चौक-चौराहों पर सम्राट चौधरी के पोस्टर लगे हुए हैं.

शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता मौजूद

बीजेपी की ओर से बिहार में पहली बार सीएम बनने जा रहा है. इसी क्रम में आज शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, जिनमें BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (उर्फ ललन सिंह), केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, RLM के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और LJP के सांसद अरुण भारती शामिल हैं.

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जेडीयू से 2 नामों की चर्चा जोरों पर

उपमुख्यमंत्री की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू से 2 नामों की चर्चा जोरों पर है. बिजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, उनके भी बधाई वाले पोस्टर लगाए गए हैं. अब तस्वीरें साफ हो चुकी है और पर्दा हर चीज से उठ चुका है. सम्राट चौधरी बिहार में एक लंबे अरसे के बाद नया मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं. आज लोकभवन में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी.

रिपोर्ट: शिवम राज