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सम्राट चौधरी या सरप्राइज फैक्टर: अटकलबाजियों के साथ जाएगी बीजेपी या बिहार में भी चौंकाएगी?

 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंगलवार को बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:56 AM IST

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पीएम मोदी और अमित शाह (File Photo)
पीएम मोदी और अमित शाह (File Photo)

Kaun Banega Bihar Ka Mukhyamantri: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंगलवार को बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी. पहले सभी दल अपने विधायल दल की बैठक करेंगे और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में बीजेपी की ओर से जो नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, उसका अनुमोदन किया जाएगा. यही बड़ा सवाल है कि वो नाम कौन सा होगा? क्या बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? क्या बीजेपी कोई सरप्राइज फैक्टर लेकर सामने आने वाली है? क्या बीजेपी महिला या किसी दलित चेहरे पर दांव लगाने वाली है? क्या बीजेपी सवर्ण कार्ड खेलने वाली है? क्या बीजेपी यादवों को लुभाने के लिए नित्यानंद राय को आगे करने वाली है? क्या बीजेपी अति​ पिछड़ी जातियों की राजनीति को नया आयाम देने जा रही है? ऐसे अनगिनत सवाल पिछले एक महीने से बिहार की फिजाओं में तैर रहे हैं. इन सवालों के जवाबों पर से आज पर्दा उठ जाएगा और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा. इसके लिए पटना के अटल सभागार में बाकायदा बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसके लिए आलाकमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को बतौर पर्यवेक्षक भेजा है. 

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सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे यू ही नहीं है. सबसे पहले तो तारापुर की रैली में अमित शाह का वो बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि आपलोग सम्राट जी को विजयी बनाइए. मोदीजी इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे. उसके बाद नीतीश कुमार और नितिन नवीन के राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद जो मीटिंग हुई थी, उसमें बिहार भाजपा से केवल और केवल सम्राट चौधरी ही उपस्थित थे. वे अभी विधायक दल के नेता हैं और आलाकमान से इस समय प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अगर किसी से सीधा संवाद है तो वे सम्राट चौधरी ही हैं. भाजपा कोर ​ग्रुप की बैठक के लिए जब सम्राट चौधरी दिल्ली जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षा में थ्री लेयर सिक्योरिटी तैनात थी. 

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इसके अलावा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से एक दिन पहले सोमवार की शाम को सम्राट चौधरी के सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आवास के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल और निगरानी टीमों की तैनाती की गई है. पूरे इलाके में लगातार चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है. प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में है. सोमवार को सम्राट चौधरी के आवास पर जेडीयू से लेकर बिहार भाजपा के तमाम आला नेता बंद कमरों में बैठक करते रहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को आगे कर चुके हैं. ये कुछ संकेत ऐसे हैं, जिससे जाहिर होता है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के चेहरे की तलाश कर चुकी है और वो चेहरा कोई और नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी ही हैं. 

हालांकि, कुछ लोग नित्यानंद राय, मंगल पांडे, रेणु देवी, दिलीप जायसवाल, डॉ. संजय जायसवाल को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं. दरअसल, बीजेपी एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री चुन रही है तो दूसरी तरफ 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद का विशेष सत्र सरकार बुला रही है. इस संशोधन के ​जरिए महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन कर 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं के लिए संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है. ऐसे में एक धारणा यह भी बन रही है कि कहीं बीजेपी बिहार में महिला कार्ड न खेल दे. 

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जन्मदिन पर इस्तीफा दे रहे हैं और इसी दिन बीजेपी को नया मुख्यमंत्री का चुनाव करना है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि कही बीजेपी दलित दांव तो नहीं खेलने जा रही है. संकेतों की राजनीति करने में बीजेपी को तो मास्टरी हासिल है और वो भला इस बड़े मौके को भुनाने से कैसे पीछे रह सकती है. ऐसा वो लोग मान रहे हैं, जो यह मानते हैं कि बीजेपी बिहार में दलित कार्ड खेल सकती है. बाकी सभी के अपने अपने तर्क हैं और उन तर्कों को सही साबित करने के लिए अपनी अपनी दलीलें भी हैं. तो अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. दोपहर बाद तक यह साबित हो जाएगा कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री.

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