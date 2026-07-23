सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सियासत तेज, विपक्ष ने बताया फेल तो NDA ने कहा सफल

वहीं जदयू विधायक श्याम रजक ने सम्राट सरकार के 100 दिनों को बेहद सफल बताते हुए कहा कि विपक्ष यूरोप के चश्मे से सरकार को देख रहा है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने इन 100 दिनों में बेहतर ढंग से काम किया है. भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने भी मुख्यमंत्री को 100 दिन पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस अवधि में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और जनहित की अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया है. उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में बिहार लगातार विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है.