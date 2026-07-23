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सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सियासत तेज, विपक्ष ने बताया फेल तो NDA ने कहा सफल

Samrat government 100 days complete: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सियासत तेज हो गई है. राजद और कांग्रेस ने सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कानून-व्यवस्था और अफसरशाही पर सवाल उठाए हैं, जबकि जदयू और भाजपा ने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए 100 दिनों को सफल बताया है.

Written ByRupendra SrivastavaEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:21 PM IST
सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सियासत तेज, विपक्ष ने बताया फेल तो NDA ने कहा सफल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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