सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सियासत तेज, विपक्ष ने बताया फेल तो NDA ने कहा सफल

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Samrat government 100 days complete: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आज 22 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का 100 दिन पूरा हो गया है. मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल को शपथ लेने के साथ ही 100 दिनों के लक्ष्य के साथ काम शुरू किया था. आज उनकी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं. इस 100 दिन के दौरान सम्राट सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणाएं कीं और कई विभिन्न योजनाओं पर काम को भी आगे बढ़ाया. हलांकि सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होते ही सरकार के काम काज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.
इसी क्रम में राजद विधायक रणविजय साहू ने सरकार के 100 दिनों को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा है कि यदि सरकार को अंक दिया जाए जीरो बटा जीरो मिलेगा. उन्होंने आरोप लगाया है कि सम्राट सरकार कानून-व्यवस्था सुधारने में नकाम रही है. राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में विधि-व्यवस्था की स्थिति खराब है और मुख्यमंत्री के लाख दावों के बाद शासन-प्रशासन उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में पूरी तरह अफसरशाही हावी है.
वहीं कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने भी सम्राट सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 दिन में सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है. यह संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है.
वहीं जदयू विधायक श्याम रजक ने सम्राट सरकार के 100 दिनों को बेहद सफल बताते हुए कहा कि विपक्ष यूरोप के चश्मे से सरकार को देख रहा है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने इन 100 दिनों में बेहतर ढंग से काम किया है. भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने भी मुख्यमंत्री को 100 दिन पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस अवधि में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और जनहित की अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया है. उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में बिहार लगातार विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है.