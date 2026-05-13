Bihar Cabinet Meeting: ₹72,900 करोड़ लोन लेगी सम्राट सरकार, प. चंपारण में 2 जगह खुलेंगे डिग्री कॉलेज, देखें फुल PDF

Bihar Cabinet Meeting: सम्राट सरकार ने सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है. आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने 72,900 करोड़ रुपये से ज्यादा लोन लेने का फैसला लिया है.
Trending Photos
Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज (बुधवार, 13 मई) पहली बार कैबिनेट बैठक ली. इस बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सम्राट सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से DA में 5% की वृद्धि करने का फैसला लिया है. वहीं छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि 5वें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474 महंगाई भत्ता के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. इसके अलावा सम्राट सरकार ने 72,900 करोड़ रुपये से ज्यादा लोन लेने का फैसला लिया है.
देखें पूरी PDF
ये भी पढ़ें- कैबिनेट बैठक में 19 गाड़ियां लेकर पहुंचे CM सम्राट, कार पूलिंग करके आए 3 मंत्री