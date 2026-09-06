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CBI जांच पर सम्राट सरकार के फैसले पर सियासत शुरू, राजद बोली- भ्रष्टाचार फैलाने के लिए...

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसले लेते हुए राज्य सरकार की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है, यानी अब CBI को प्रदेश से जुड़े किसी मामले की जांच शुरू करने के लिए बिहार सरकार से इजाजत लेनी होगी. सम्राट सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 06, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:10 PM IST
CBI जांच पर सम्राट सरकार के फैसले पर सियासत शुरू, राजद बोली- भ्रष्टाचार फैलाने के लिए...
Image Credit: CBI जांच पर सम्राट सरकार के फैसले पर RJD ने उठाए सवाल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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