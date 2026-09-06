CBI जांच पर सम्राट सरकार के फैसले पर सियासत शुरू, राजद बोली- भ्रष्टाचार फैलाने के लिए...

राज्य चुनें
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसले लेते हुए राज्य सरकार की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है, यानी अब CBI को प्रदेश से जुड़े किसी मामले की जांच शुरू करने के लिए बिहार सरकार से इजाजत लेनी होगी. सम्राट सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है. राजद ने इसे भ्रष्टाचार का नया मॉडल करार दिया है. राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहां CBI की शक्तियां छीन ली गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है.
सुधाकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि कैसे नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार का एक मॉडल खड़ा किया है. बिहार में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए हर विभाग में कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि CAG भी भ्रष्टाचार में शामिल है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है. स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो, 23 करोड़ रुपये की मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मशीन 4.50 करोड़ रुपये में खरीदी गई, लेकिन इसमें 300 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ. सरकारी अस्पतालों से मिलने वाली दवाइयाँ जहर हैं. इन दवाइयों को खाने से नई-नई गंभीर बीमारियां हो रही हैं. सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि कई विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है.
राजद सांसद ने कहा कि मौजूदा सरकार हमारे नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन जब ये डस्टबिन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मशीनें खरीदी गई थीं, तब NDA सत्ता में थी और मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे. उन्होंने कहा कि ज्यादातर भ्रष्टाचार के मामलों में CM शामिल हैं और पूर्व CM नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए. राजद नेता ने पूछा कि नीतीश कुमार के दौर में भ्रष्ट लोग CBI से डरते थे, तो फिर आपने CBI की शक्तियां क्यों छीन लीं?